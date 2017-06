Avis aux médias : Les gouvernements du Canada et de l'Ontario célèbrent la création de logements abordables à Brantford et Simcoe

Société canadienne d'hypothèques et de logement

BRANTFORD, ONTARIO--(Marketwired - 16 juin 2017) - Les gouvernements fédéral et ontarien ainsi que l'administration municipale de Brantford feront une annonce concernant le logement abordable à Brantford et Simcoe.

À cette occasion, les médias sont invités à se joindre à l'honorable Chris Ballard, ministre ontarien du Logement et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté, Chris Friel, maire de la Ville de Brantford, et un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.