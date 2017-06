Avis aux médias : Les gouvernements du Canada et de l'Ontario célèbrent la création de logements abordables dans la région de Niagara

ST. CATHARINES, ONTARIO--(Marketwired - 26 juin 2017) - Des représentants des gouvernements fédéral et provincial feront une annonce concernant le logement abordable à St. Catharines le mardi 27 juin.

Les médias sont invités à se joindre à Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines, qui représentera l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ainsi qu'à Nathalie Des Rosiers, députée provinciale et adjointe parlementaire de l'honorable Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté. Alan Caslin, président du Conseil régional de Niagara, et Walter Sendzik, maire de St. Catharines, seront également présents.