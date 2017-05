Avis aux médias : Les gouvernements du Canada et de l'Ontario inaugurent de nouveaux logements locatifs abordables à Toronto

Société canadienne d'hypothèques et de logement

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 16 mai 2017) - Le 17 mai 2017, les gouvernements fédéral et provincial inaugureront un nouvel ensemble de logements abordables à Toronto.

Les médias sont invités à se joindre à Judy Sgro, députée fédérale de Humber River-Black Creek, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et à l'honorable Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté. La conseillère Ana Bailão, présidente du Comité du logement abordable de la Ville de Toronto, participera également à l'événement.