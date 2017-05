Avis aux médias : Les gouvernements du Canada et de l'Ontario inaugurent des logements locatifs abordables à Guelph et dans le comté de Wellington

GUELPH, ONTARIO--(Marketwired - 25 mai 2017) - Le 26 mai 2017, les gouvernements fédéral et provincial inaugureront des logements abordables à Guelph et dans le comté de Wellington.

Les médias sont invités à se joindre à Lloyd Longfield, député fédéral de Guelph, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et à Liz Sandals, députée provinciale de Guelph, au nom de l'honorable Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté. Cam Guthrie, maire de Guelph, et Dennis Lever, président du conseil du comté de Wellington, participeront également à l'événement.