Avis aux médias : Les gouvernements investissent dans un projet historique de construction de logements d'habitat pour l'humanité

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 23 juin 2017) - Doug Eyolfson, député fédéral de Charleswood-St. James-Assiniboia-Headingley, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Scott Fielding, ministre de la Famille du Manitoba, participeront à l'annonce du financement de logements abordables neufs au Manitoba.

Date : 26 juin 2017 Heure : 10 h 30 Endroit : bloc 200 de la rue Lyle (nord de l'avenue Portage) Winnipeg (Manitoba)