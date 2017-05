Avis aux médias : Les syndicats du Canada célèbrent un avenir juste avec une fête dans les rues de Toronto

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 9 mai 2017) - Le Congrès du travail du Canada s'est associé avec la Fédération du travail de l'Ontario afin d'organiser une fête de rue pour un #AvenirJuste au cœur du quartier financier du centre-ville de Toronto.

Pour les syndicats, un avenir juste comprend des emplois décents, un salaire minimum de 15 $ et le droit d'adhérer à un syndicat, mais signifie également lutter contre le racisme, l'islamophobie et la xénophobie, tout en défendant l'équité, la justice sociale et une économie verte.

Le rassemblement débutera à midi le jeudi 11 mai au Palais des congrès du Toronto métropolitain et se déplacera vers l'est sur la rue Front. À la rue Simcoe, un groupe se dirigera vers le nord sur la rue King, puis vers l'est jusqu'à l'intersection des rues King Ouest et Bay. Le deuxième groupe se déplacera vers l'est sur la rue Front jusqu'à la rue Bay, puis montera vers le nord sur Bay. Les deux groupes se réuniront à l'angle des rues King Ouest et Bay pour la fête de rue, où des conférenciers accueilleront la foule pour célébrer le rôle joué par les syndicats du Canada pour rendre le pays un endroit plus juste pour tous.

Cet événement familial offrira de la danse sur la musique d'un DJ, du maïs soufflé et de la crème glacée, entre autres, pour créer une ambiance festive.