AVIS AUX MÉDIAS : L'Ombudsman de l'Ontario rendra public son rapport annuel - mardi, le 27 juin

TORONTO, ON--(Marketwired - 22 juin 2017) - L'Ombudsman de l'Ontario, Paul Dubé, rendra public son rapport annuel pour l'année financière 2016-2017 mardi, le 27 juin - à une conférence de presse qui se tiendra à 11 h au Studio des médias de Queen's Park. Ce rapport présente les accomplissements du Bureau de l'Ombudsman et fait le point sur les enquêtes récentes et actuelles

Avant cette conférence de presse, il y aura une séance d'information technique à l'intention des journalistes de 9 h 45 à 10 h 45, Salle de comité 1, durant laquelle des exemplaires du rapport de l'Ombudsman seront remis à la presse (embargo jusqu'à la conférence de presse). Le personnel du Bureau de l'Ombudsman sera présent pour répondre aux questions d'ordre général. Les journalistes qui ne sont pas membres de la tribune de la presse parlementaire de Queen's Park sont invités à se présenter à la Salle 387A de l'Assemblée législative pour obtenir un laissez-passer, ou à appeler au 416-325-7922.

La conférence de presse sera diffusée en direct sur Internet et sera consultable en ligne sur le site Web de l'Ombudsman, à www.ombudsman.on.ca, où le rapport complet et les documents de presse seront aussi affichés à 11 h. De plus, des mises à jour seront faites sur les comptes Twitter de l'Ombudsman (@Ont_Ombudsman et @Ont_OmbudsmanFR). Une vidéo de la conférence de presse sera mise ensuite sur YouTube, (www.YouTube.com/OntarioOmbudsman).

Also available in English