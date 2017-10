Avis aux médias: Manifestation à Toronto contre la violence à l'égard du personnel des hôpitaux

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 4 oct. 2017) - La violence à l'égard du personnel de la santé est plus importante que dans tout autre milieu de travail. Les travailleuses et travailleurs de la santé de l'Ontario sont de plus en plus agressés et ils veulent que les choses changent.

C'est pour cette raison que, dans les récentes négociations collectives menées pour 27 000 membres du personnel des hôpitaux de l'Ontario, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a déposé sur la table de négociation de meilleures protections contre la violence en milieu de travail.

Mais les pourparlers ont achoppé abruptement lorsque les employeurs des hôpitaux ont refusé de reconnaître la violence de manière sérieuse dans les négociations collectives.

Le jeudi 5 octobre 2017, des centaines de membres du SCFP de tout le Canada (réunis à Toronto pour le congrès national du SCFP) participeront à une manifestation à l'heure du midi. Ainsi, ils vont soutenir les membres du personnel des hôpitaux de l'Ontario et leurs efforts de négociation pour mettre fin à la violence en milieu de travail.

« Certains membres du personnel des hôpitaux sont si grièvement blessés qu'ils ne peuvent plus marcher. D'autres sont marqués psychologiquement par une agression subie au travail. Il faut que ça change », a affirmé Mark Hancock, président national du SCFP.