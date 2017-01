Avis aux médias : Nouvelle maison d'hébergement à Happy Valley-Goose Bay

HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 20 jan. 2017) - Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires autochtones et du Nord et députée de la circonscription Labrador, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que l'honorable Sherry Gambin-Walsh, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, annonceront l'inauguration d'une maison d'hébergement à Happy Valley-Goose Bay.

Date : Le 23 janvier 2017 Heure : 9 h Endroit : 3, rue Lethbridge, pièce 3-D Happy Valley-Goose Bay Terre-Neuve-et-Labrador A0P 1E0