Avis aux médias/Occasion de photos : Après 15 ans d'absence, la Journée de hockey Shinny de la CIBC est de retour sur la patinoire du canal Rideau!

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 17 fév. 2017) - Patrimoine canadien invite les médias à une occasion de photos pour la Journée de hockey Shinny de la CIBC samedi. Environ 2 500 joueurs de hockey mineur enfileront leurs patins pour jouer au sport préféré des Canadiens, sur 150 patinoires improvisées.

M. Todd White, joueur à la retraite de la Ligue nationale de hockey; M. Mark Kristmanson, premier dirigeant, Commission de la capitale nationale; M. Rob Assimakopoulos, premier vice-président, directeur général du marketing, CIBC; et Mme Kathleen Woodard, vice-présidente et responsable de la région de l'Ontario, CIBC, participeront à la mise au jeu. Les porte-paroles de Patrimoine canadien seront également sur place pour faire des entrevues.

De plus, si la météo le permet, Patrimoine canadien filmera les matchs de hockey à l'aide d'un drone. Les médias pourront obtenir les images sur demande.

La CIBC est le commanditaire officiel du Bal de Neige et le commanditaire principal de la patinoire du canal Rideau. Cette année, le Canada et la CIBC soulignent chacun leur 150e anniversaire. La CIBC est heureuse d'appuyer les célébrations du 150e anniversaire par la tenue de la Journée du hockey Shinny de la CIBC et la campagne en ligne #EnsemblepourleCanada, qui mettent en valeur notre fierté nationale.

Nota : Tous les renseignements peuvent être modifiés sans préavis, et il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE : Le samedi 18 février 2017 HEURE : 7 h 30 LIEU : Patinoire du canal Rideau Entre le Centre national des Arts et le Centre Shaw Ottawa (Ontario)

