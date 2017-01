Avis aux médias : Programmes améliorés de logements abordables et de réparation pour la Nouvelle-Ecosse

Société canadienne d'hypothèques et de logement

DARTMOUTH, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 25 jan. 2017) - Darren Fisher, député fédéral de Dartmouth - Cole Harbour, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ainsi que l'honorable Joanne Bernard, ministre des Services communautaires et ministre responsable de Housing Nova Scotia, annonceront des améliorations touchant les programmes de logements abordables et de réparation en Nouvelle-Écosse.