Avis aux médias/Renouer avec le passé : Bibliothèque et Archives Canada fait équipe avec l'Université Carleton pour souligner les 15 ans du projet Un visage, un nom

Afin de souligner le 15e anniversaire du projet Un visage, un nom, Bibliothèque et Archives Canada, en collaboration avec l'Université Carleton, réunira des membres de la communauté, des chefs autochtones et des universitaires pour discuter de cette remarquable initiative et de sa contribution à l'histoire des Autochtones du Canada. L'événement est gratuit et ouvert au public.

La plupart des habitants du Nord Canadien apparaissant sur les photos de la collection de Bibliothèque et Archives Canada ne sont pas identifiées. Ces 15 dernières années, l'institution a donc travaillé avec des communautés autochtones afin de retracer les personnes et les lieux représentés sur ces photos pour que les générations actuelles et futures puissent se réapproprier leur histoire.

L'événement organisé par Bibliothèque et Archives Canada et l'Université Carleton permettra aux jeunes et aux aînés inuits du Nunavut et d'ailleurs de célébrer les réussites d'Un visage, un nom et de discuter de l'avenir du projet. On enregistrera aussi les souvenirs de participants inuits, qui seront intégrés à un livre portant sur l'histoire d'Un visage, un nom, édité par la professeure Carol Payne de l'Université Carleton pour le compte des Presses universitaires McGill-Queen.

Dates et lieux Du 1er au 3 mars 2017 : À la salle Pellan de Bibliothèque et Archives Canada, au 395, rue Wellington, à Ottawa Atelier du 2 mars en après-midi : À la Galerie d'art de l'Université Carleton Heure : De 9 h à 16 h Détails et programme www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2017/15e-anniversaire-un-visage.aspx Programme [PDF 258 ko]

Un visage, un nom

Avant le lancement d'Un visage, un nom, en 2002, les Autochtones apparaissant sur la majorité des photos d'archives fédérales n'étaient pas identifiés. Le projet Un visage, un nom offre aux Premières Nations, à la Nation métisse et aux communautés inuites un espace virtuel où elles peuvent voir des photos d'archives et y retracer des personnes et des lieux, tout en renouant avec leur histoire et en partageant les souvenirs rattachés à ces photos.

Un visage, un nom veut aussi aider les jeunes Autochtones à mieux comprendre leur passé pour s'en inspirer et se réapproprier leur histoire.

Depuis les débuts du projet, plusieurs participants ont pu retrouver des êtres chers; certains se sont même reconnus sur des photos.

En décembre 2015, Johnny Kasudluak et sa mère Martha Kasudluak ont découvert plusieurs photos de celle-ci et d'autres membres de la famille, originaire d'Inukjuak, au Québec. Ils nous ont fait parvenir cette photo de Martha, posant avec trois photographies d'elle prises alors qu'elle était une jeune fille.

En septembre 2014, Ashevak Geetah (à gauche) et sa fille Eva (à droite) ont renoué avec Eetooloopak, leur père et grand-père, après avoir vu cette photo de lui prise en mars 1956 à Iqaluit, au Nunavut.

