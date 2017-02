Avis aux médias : Séance d'information technique sur les perspectives économiques du secteur agricole

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 16 fév. 2017) - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada publiera sous peu le rapport Perspectives agricoles canadiennes pour 2017. Le rapport fournit des prévisions sur le revenu agricole dans le secteur de l'agriculture pour l'année civile précédente et celle en cours (2016 et 2017), en plus d'envisager les tendances à long terme qui pourraient avoir une incidence sur le secteur agricole.

Événement Séance d'information technique présentée par des fonctionnaires du Ministère Date Le vendredi 17 février 2017 Heure 13 h (heure locale) Lieu Par téléconférence Numéro local, sans frais : 613-960-7526 Numéros à composer (Canada et États-Unis) : 877-413-4814 Code : 7361450

Pour recevoir un communiqué sous embargo ainsi qu'une copie du rapport par courriel avant le début de la séance d'information, veuillez communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias pour vous inscrire à la séance.

