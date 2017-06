Avis aux médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement

Société canadienne d'hypothèques et de logement

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 juin 2017) - Les médias sont invités à l'inauguration officielle des Habitations Plamondon. L'événement se déroulera en présence de M. Anthony Housefather, député de Mont-Royal, et l'honorable Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député provincial de Mont-Royal, ainsi que les partenaires du milieu.