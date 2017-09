Avis aux médias/Un nouveau concept de banque alimentaire voit le jour au Québec : Mission Bon Accueil inaugure officiellement le Marché Bon Accueil

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 sept. 2017) - Les médias sont conviés à venir assister à l'inauguration officielle du Marché Bon Accueil. Cette nouvelle initiative de Mission Bon Accueil, siège du plus grand programme d'aide alimentaire direct au public, permettra d'offrir une nouvelle expérience à ses clients lorsqu'ils viennent y faire leur épicerie. Ce nouveau marché propose des aliments frais et non périssables et vient redéfinir le concept de la banque alimentaire traditionnelle.

Chaque semaine, plus de 2 263 personnes provenant de partout à Montréal peuvent se nourrir sainement grâce à la nourriture distribuée au Marché Bon Accueil. Au total, c'est près d'un million de kilogrammes en nourriture qui est distribuée chaque année.

QUOI : Conférence de presse pour inaugurer officiellement l'ouverture du Marché Bon Accueil QUAND : 13 septembre à 10 h 30 QUI : Sam Watts, président-directeur général de Mission Bon Accueil Clients du Marché Bon Accueil OÙ : 4755 A, rue Acorn (au coin de la rue De Courcelle) à Montréal

Pour visionner le témoignage de Marie-Chantal Perron : https://www.youtube.com/watch?v=KmiE_TFmmsw

