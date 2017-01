Avis aux médias : Visionnement du documentaire The Pass System à Bibliothèque et Archives Canada

Bibliothèque et Archives Canada

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 10 jan. 2017) - Bibliothèque et Archives Canada et l'Université d'Ottawa vous invitent au visionnement du documentaire The Pass System.

Le documentaire met en lumière une dimension cachée de l'histoire canadienne : la ségrégation raciale. Pendant plus de 60 ans, le gouvernement fédéral a souvent refusé aux peuples autochtones la liberté fondamentale de quitter les réserves sans laissez-passer.

Des aînés Cris, Saulteux, Dénés, Anishinaabes et Niitsitapi décrivent leur vie à cette époque et leur opposition à ce régime, et expliquent les répercussions de leur expérience passée sur leur réalité actuelle.

La présentation se fera en anglais seulement.

Une tribune réunissant le réalisateur Alex Williams et d'autres invités suivra la projection.

Voici les détails :