Avis aux médias : Visite du Manège militaire Voltigeurs de Québec

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 9 fév. 2017) - L'honorable Judy M. Foote, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, et l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, participeront à une visite guidée du Manège militaire Voltigeurs de Québec pour constater l'avancement des travaux de reconstruction.

Remarque : Les médias sont invités à se joindre à la visite et sont priés d'arriver avant 8 h 45.

Pour des raisons de santé et sécurité, tous les représentants des médias devront se présenter avec des bottes ou chaussures à embout d'acier homologuées par l'Association canadienne de normalisation, un casque, des lunettes de sécurité et un dossard de sécurité pour avoir accès au chantier.

Veuillez confirmer votre présence à quemedia@tpsgc-pwgsc.gc.ca d'ici le vendredi 10 février, à 13 h.

Date : Le 11 février 2017 Heure : 9 h (HNE) Endroit : Manège militaire Voltigeurs de Québec 805, avenue Wilfrid-Laurier Est Québec (Québec)

