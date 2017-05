Avis aux médias : WSP tiendra son assemblée annuelle des actionnaires et dévoilera sa nouvelle image de marque le 10 mai 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 mai 2017) - Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le mercredi 10 mai 2017 à 10h à l'Hôtel Le Crystal situé au 1100 rue de la Montagne, Montréal, Québec H3G 0A1. Les représentants des médias sont les bienvenus à cet événement.

Il y aura un bref point de presse à l'issue de l'assemblée, au cours duquel l'équipe de direction rencontrera les représentants des médias.

L'assemblée sera diffusée en direct via Internet, à l'adresse suivante: www.wsp.com (Section « Investisseurs »).

QUOI: Assemblée annuelle des actionnaires Session media à 11h30 QUI: Groupe WSP Global Inc. QUAND: Mercredi 10 mai 2017 à 10h OÙ: Hôtel Le Crystal 1100 rue de la Montagne Montréal, Quebec H3G 0A1 FAITS SAILLANTS: Faits saillants 2016 et stratégie 2017 Lancement officiel de la nouvelle image de marque

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans de nombreux secteurs: bâtiment, transport et infrastructures, environnement, industrie, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures) et énergie. La Société offre en outre des services hautement spécialisés pour la réalisation de projets ainsi que des services-conseils stratégiques. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 36 000 employés de talent travaillant dans 500 bureaux situés dans 40 pays, la Société occupe une place de choix pour réaliser des projets durables partout où ses clients ont besoin d'elle www.wsp.com