Avis d'intérêt public - Déglaçage printanier sur la rivière Saguenay

Pêches et Océans Canada - Région du Québec

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 7 mars 2017) - La Garde côtière canadienne avise les personnes habitant le long des berges du fjord du Saguenay ou fréquentant ce secteur que le NGCC Des Groseilliers entreprendra ses opérations de déglaçage printanier dès le 13 mars 2017. La date peut changer sans préavis, car les opérations pourraient avoir lieu après ou avant cette période, selon les besoins opérationnels ou les conditions météorologiques du moment.

Ainsi, de l'Anse Saint-Jean à Saint-Basile-de-Tableau, et pour les secteurs compris entre Saint-Basile-de-Tableau, La Baie et Saint-Fulgence, tout le matériel se trouvant sur la glace devra être rapporté sur la rive au plus tard le 12 mars 2017 à 23 h 59.

La Garde côtière canadienne recommande fortement aux promeneurs, pêcheurs et motoneigistes de ne pas demeurer sur la glace lorsqu'ils apercevront le brise-glace dans les environs. Des mouvements de glace peuvent en effet se produire et représenter un réel danger pour toute personne se trouvant dans la zone opérationnelle de ce navire.

Ces opérations annuelles ont pour but de briser la glace sur le Saguenay ainsi qu'à l'entrée des affluents secondaires afin de prévenir les embâcles et les inondations pouvant être créés lors du dégel printanier.

Les brise-glace de la Garde côtière canadienne sont des navires possédant une coque rouge ornée au centre d'une bande transversale blanche et d'une cheminée blanche arborant une feuille d'érable.

