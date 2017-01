AVIS MÉDIAS : Bill Downe, chef de la direction de BMO prendra la parole lors de la conférence des chefs de la direction de Banques canadiennes de RBC Marchés des capitaux

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 3 jan. 2017) - Bill Downe, chef de la direction de BMO Groupe financier (TSX:BMO)(NYSE:BMO) participera à la conférence des chefs de la direction de banques canadiennes de RBC Marchés des capitaux qui aura lieu à Toronto, le 10 janvier 2016 à 9h15 (HNE).

L'allocution de M. Downe et la séance de questions et réponses à laquelle il participera seront diffusés en direct, par webdiffusion, à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs. Le document sera ensuite archivé pour une durée de 30 jours.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, et soulignant actuellement sa 200e année d'exploitation, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 688 milliards de dollars au 31 octobre 2016 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.