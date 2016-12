Axe Exploration Inc. clôture un placement accréditif de 90 000$

LAVAL, CANADA--(Marketwired - 29 déc. 2016) - Axe Exploration Inc. (TSX CROISSANCE:AXQ) (la «Société») annonce la clôture d'un Placement Privé sans courtier par l'émission de 1 440 000 actions ordinaires accréditives à un prix de 0,05$ l'action, de 360 000 actions ordinaires à un prix de 0,05$ l'action et de 180 000 demi (1/2) Bon de souscription, pour un produit brut total de 90 000$ CAN. Tous les titres émis dans le cadre de ce placement privé seront assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un jour se terminant le 30 avril 2017. Un administrateur de la Société a souscrit à 11% des titres de ce placement.

Chaque Bon de Souscription entier permettra à son porteur de souscrire à une (1) action ordinaire d'Axe au prix de 0,10$ l'action pour une période de douze (12) mois se terminant le 29 décembre 2017.

En lien avec le Placement Privé, la Société a verser une commission en espèces de 3 760$ ainsi que 75 200 bon de souscription permettant de souscrire à une action ordinaire de la Société à un prix de 0,05$ pour une période de douze (12) mois se terminant le 29 décembre 2017,à un intermédiaire qualifiés conformément aux politiques de la Bourse de Croissance TSX.

Suite à la réalisation du placement privé, il y a 57 357 445 actions ordinaires de Axe émises et en circulation.

À PROPOS D'AXE EXPLORATION INC.

Projet Commandant (Abitibi, Val-d'Or) : détenue à 100% par Axe

Projet Gold Peak (Abitibi, Rouyn-Noranda) : détenue à 100% par Axe

Projet Trésor (Abitibi, Rouyn-Noranda) : détenue à 100% par Axe

Projet Destorbelle (Abitibi, Rouyn-Noranda) : détenue à 50% par Axe et 50% par Exploration Typhon Inc.

La bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué