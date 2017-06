Barry Perry, le président et chef de la direction de Fortis Inc., prendra la parole lors de la conférence sur les actions du secteur énergétique de J.P. Morgan

ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 22 juin 2017) - Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS), fera une présentation lors de la Conférence sur les actions du secteur énergétique de J.P. Morgan à New York le mardi 27 juin 2017 entre 10 h 40 et 11 h 15 (heure de l'Est).

Une retransmission audio sera diffusée en direct et archivée sur le site Web de la Société, au www.fortis.com.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 48 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2017. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortis.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov/edgar.shtml.