Beaconsfield consulte les résidents sur les parcs et les espaces verts

BEACONSFIELD, QUÉBEC--(Marketwired - 26 sept. 2017) - La Ville de Beaconsfield a tenu une séance d'information et portes ouvertes le 25 septembre pour présenter son Plan directeur sur les parcs et espaces verts 2017 et consulter les citoyens à ce sujet. Cet exercice de consultation s'inscrit dans le cadre de la mise à jour du Plan datant de 1989.

Cet outil de référence permet de planifier les interventions et les investissements liés au développement des parcs, des espaces verts ainsi que des milieux naturels. Les priorités d'intervention seront établies en tenant compte de critères tels que l'état actuel des installations, la demande spécifique pour certaines activités, la répartition équitable des interventions dans les différents secteurs de la Ville, l'espace disponible dans le territoire et la complémentarité entre les aménagements proposés. Les interventions retenues portent sur les nouveaux aménagements à prévoir et non sur les travaux d'entretien courant des parcs.

Depuis les dernières années, des actions ont permis de bonifier l'offre sportive et récréative de la Ville telles que le Skateparc, le parc à chiens (le plus vaste de l'île de Montréal), des terrains de pickleball, les luminaires extérieurs à la technologie DEL dans les terrains publics, les activités ciblées pour les enfants, les jeunes, les adultes et particulièrement les aînés. Soulignons aussi que Beaconsfield a obtenu son accréditation MADA (Municipalité amie des aînés) en 2016.

« Au nom du Conseil, je me réjouis de la grande participation des résidents à cette journée de consultation. Il s'agit d'une démarche que nous avons toujours priorisée au cours de notre mandat dans un contexte d'amélioration continue et d'innovation. Les opinions et commentaires recueillis nous aideront à mieux cerner les améliorations attendues des citoyens afin que les orientations du Plan directeur des parcs et des espaces verts reflètent la vision de tous. L'objectif de la révision du Plan directeur des parcs et espaces verts est que tous les résidents de Beaconsfield, quels que soient leur âge et leur condition familiale, puissent profiter au maximum des espaces publics et de l'environnement extraordinaire dans lequel ils ont choisi de vivre », a mentionné le maire Georges Bourelle.

Rappelons que cette démarche s'inscrit en continuité avec le Plan stratégique de la Ville, dont l'une des orientations consiste à contribuer au bien-être et à la santé de la population en favorisant la pratique d'activité physique et de plein air.