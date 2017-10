Beaconsfield récompensée pour ses efforts en économie d'eau potable

BEACONSFIELD, QUÉBEC--(Marketwired - 13 oct. 2017) - À la cérémonie de remise des étoiles du Programme d'excellence en eau potable, la Ville de Beaconsfield s'est vue remettre une attestation de reconnaissance dans le cadre du Programme Municipalité Écon'eau de Réseau Environnement pour ses différentes initiatives en matière d'économie d'eau potable.

Le Symposium sur la gestion de l'eau qui s'est tenu les 11 et 12 octobre vise à promouvoir la diffusion et l'échange sur les opportunités et défis communs d'une gestion intégrée de l'eau, les mises à jour réglementaires, et les nouvelles connaissances et techniques de traitement et de gestion de l'eau potable, des eaux usées et pluviales.

La Ville de Beaconsfield fait partie du groupe Municipalités Écon'eau, un programme de reconnaissance et d'échanges en économie d'eau qui comprend un nombre restreint de membres tels que les municipalités de Gatineau, L'Assomption, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Antonin, Sutton, Stanstead, Montréal, Malartic, Saint-Donat, Saint-Calixte et Laval.

La Ville explique sa bonne performance par les efforts de détection des fuites, par la mise en place de procédés permettant de limiter les pertes, ainsi que par l'excellente collaboration des citoyens en matière d'économie d'eau potable. Parmi les démarches entreprises soulignons le programme annuel de détection de fuites du réseau complet, la réparation systématique des fuites décelées, l'investissement accéléré pour la réhabilitation des conduites d'eau potable ainsi que la campagne de sensibilisation à l'économie d'eau potable auprès de la communauté.

« Nous sommes fiers de constater que notre consommation d'eau potable totale diminue d'année en année. Chaque année, nous réalisons des activités de sensibilisation dans le cadre du Programme d'économie d'eau potable. Sensibilisation dans les écoles et les camps de jour; actions de communications sur diverses plates-formes; présence lors d'événements spéciaux en plus des actions entreprises par nos équipes pour échanger avec la population au sujet de l'eau potable (campagne porte-à-porte). L'investissement dans le renouvellement des infrastructures souterraines assure la distribution d'une eau potable de qualité aux résidents ainsi que l'évacuation efficace des eaux usées. Nous sommes convaincus de l'importance de chacune de ces actions », mentionne le maire, Georges Bourelle.

Par le programme Municipalité Écon'eau, Réseau Environnement accompagne les municipalités dans leurs efforts de réduction de la consommation d'eau. Grâce à des indicateurs élaborés par Réseau Environnement et le Ministère des Affaires municipales et l'Occupation du territoire, les villes peuvent mesurer leur performance en matière de consommation d'eau potable et recevoir des recommandations afin d'élaborer un plan d'action répondant aux objectifs de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. En plus de reconnaître les efforts déployés, Municipalité Écon'eau, c'est aussi une communauté d'échanges qui met en commun les expertises et expériences des autres membres du programme et des experts du domaine.