Benoit Beaudoin et l'équipe de l'Exploitation de Pratt & Whitney Canada sont les lauréats du Prix James C. Floyd pour l'excellence en aérospatiale

L'équipe de l'Exploitation de Pratt & Whitney Canada (P&WC), dirigée par le vice-président à l'Exploitation Benoit Beaudoin, a reçu le prix James C. Floyd, décerné par l'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC), pour sa contribution exceptionnelle à l'innovation et au leadership canadiens en matière de fabrication évoluée et de perfectionnement de la main-d'œuvre. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

« La création du Centre aéronautique de Mirabel et des centres de fabrication de pointe est une réalisation importante qui a révolutionné l'innovation et la productivité manufacturières, non seulement chez Pratt & Whitney Canada, mais également chez ses fournisseurs et partenaires canadiens de l'aérospatiale, a déclaré Jim Quick, président et chef de la direction de l'AIAC. M. Beaudoin et son équipe ont dirigé le développement des installations et des processus de fabrication de pointe de la prochaine génération, ce qui rend l'industrie aérospatiale canadienne plus concurrentielle et crée de nouvelles possibilités pour les employés canadiens de ce secteur de notre économie. Nous sommes fiers de les féliciter pour cette reconnaissance bien méritée de leur performance. »

« L'innovation est au cœur de toutes nos activités chez Pratt & Whitney Canada. Nous sommes honorés de ce prix qui souligne nos investissements dans les technologies de la fabrication avancée et dans le talent de notre main-d'œuvre canadienne, affirme Benoit Beaudoin. Ce que nous avons accompli au Centre aéronautique de Mirabel et dans les Centres de fabrication avancée est le résultat d'un réel effort de collaboration et porte la signature de plusieurs membres de l'industrie aérospatiale, qui ont tous relevé le défi de créer le canevas sur lequel sera construit l'avenir de la fabrication aérospatiale canadienne. »

L'industrialisation du Centre aéronautique de Mirabel et des centres de fabrication avancée (CFA) à Longueuil et à Halifax a commencé avec le lancement de la famille de moteurs de nouvelle génération Pure Power®. Les CFA sont des centres d'usinage des composants très complexes de moteurs, qui intègrent l'usinage évolué, l'automatisation, l'intelligence artificielle et les technologies de la logistique. Le Centre aéronautique de Mirabel (CAM) est un établissement de montage de moteurs certifié LEED Or de 300 000 pieds carrés et comprend des installations d'essai en vol pour les moteurs, dont le PW814GA qui propulse l'appareil G500 de Gulfstream et la turbosoufflante à réducteur PW1524G qui propulse la CSeries de Bombardier. Ces installations aéronautiques de nouvelle génération, grâce à leur capacité d'usinage et à leur productivité sans précédent, relèvent les normes industrielles de la fabrication à valeur ajoutée, de la santé et sécurité, de la durabilité écologique et des systèmes de travail haute performance. Les résultats témoignent de l'innovation et des technologies qui seront nécessaires pour maintenir le Canada parmi les chefs de file de la fabrication aéronautique.

Le prix James C. Floyd

Créé en 2009 pour honorer la mémoire de l'ingénieur en chef du projet Avro Arrow, le prix James C. Floyd pour les réalisations dans le secteur de l'aérospatiale est un prix remit chaque année pour honorer l'apport exceptionnel d'une personne ou d'une équipe au secteur canadien de l'aérospatiale. Les candidatures à l'obtention de ce prix sont soumises par les membres de l'AIAC et, ensuite, un comité d'examen indépendant en évalue les mérites. Ce prix est remis à l'occasion du Dîner de l'aérospatiale canadienne organisé lors du Sommet de l'aérospatiale canadienne. Il est attribué à des personnes ou à des équipes visionnaires qui ont fait une différence dans l'industrie. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.AIAC.ca.

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale, qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une filiale d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

