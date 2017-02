Besoin d'un coup de main pour faire votre déclaration?

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 15 fév. 2017) - Le moment de produire les déclarations de revenus approche, et vous pourriez avoir droit à de l'aide à cet égard grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI)! Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, des bénévoles de votre collectivité peuvent vous aider à préparer votre déclaration de revenus, et ce, gratuitement.

Le PCBMI est un programme communautaire soutenu par l'Agence du revenu du Canada qui aide, depuis les 46 dernières années, les Canadiens à produire leur déclaration de revenus. L'année dernière, près de 2 400 organismes communautaires et plus de 15 000 bénévoles ont produit quelque 750 000 déclarations de revenus au nom de particuliers admissibles. Grâce au dévouement de ces bénévoles, des milliers de Canadiens ont respecté leurs obligations fiscales et ont reçu les prestations et crédits d'impôt auxquels ils ont droit. Ces comptoirs de services fiscaux gratuits sont généralement offerts chaque année de la mi-février à la fin avril. À noter que certains organismes offrent des comptoirs durant toute l'année.

Nous pouvons vous aider!

Le PCBMI est à la disposition de tous les contribuables ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple, dont :

les autochtones

les bénéficiaires d'aide sociale

les nouveaux arrivants au Canada

les personnes handicapées

les sans-abri ou les résidents de refuge

les aînés

les étudiants

Les bénévoles du PCBMI ne préparent pas les déclarations de revenus pour des cas complexes comme les suivants :

les déclarations de personnes décédées

les particuliers qui déclarent faillite

les travailleurs indépendants

les particuliers qui déclarent des gains ou des pertes en capital

les particuliers qui déclarent des dépenses d'emploi

les particuliers qui déclarent des dépenses et des revenus d'entreprise ou de location.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la campagne Besoin d'un coup de main ou pour trouver un comptoir de services fiscaux gratuits dans votre région, consultez la page arc.gc.ca/benevole ou regardez cette vidéo.

