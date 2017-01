Bilan biennal : WealthBar franchit le cap des 100 M$ en investissements en ligne

Les clients ont économisé 1,3 M$ en frais d'administration comparativement aux fonds communs de placement traditionnels

VANCOUVER, BC--(Marketwired - 10 janvier 2017) - L'une des jeunes entreprises de technologie financière (" fintech ") ayant la plus forte croissance au Canada a atteint l'étape des 100 M$. WealthBar gère maintenant plus de 100 M$ en actifs discrétionnaires pour des clients partout au Canada grâce à sa plateforme en ligne, ce qui en fait l'un des meilleurs joueurs dans ce secteur.

WealthBar réalise cet exploit au moment où elle clôture sa deuxième année d'activité. Au cours de ces deux ans, les clients de la société ont économisé environ 1,3 M$ en frais annuellement par rapport aux fonds communs de placement.

WealthBar est l'un des premiers gestionnaires de portefeuille entièrement en ligne. Elle se distingue de la majorité des autres " robots-conseillers " par ses conseillers financiers dédiés qui font partie intégrante de sa relation avec ses investisseurs afin de les aider à créer un plan financier et de les encadrer pendant le processus. En plus d'offrir des FNB à faibles coûts, WealthBar offre également des portefeuilles de placements privés qui, jusqu'à tout récemment, n'étaient offerts qu'aux clients les plus fortunés. Avec WealthBar, les investisseurs peuvent accéder à ces placements sophistiqués avec aussi peu que 5 000 $.

L'approche d'investissement de WealthBar a également changé les habitudes des investisseurs. " Les clients savent qu'ils sont là pour le long terme et ont confiance dans le processus ", indique Tea Nicola, DG de WealthBar. Après une année 2016 angoissante en raison du Brexit, des élections américaines et du krach boursier chinois, WealthBar a reçu moins de 10 courriels de clients préoccupés par les principaux événements du marché.

Les conseillers de WealthBar envoient régulièrement des mises à jour aux clients pour les aider à faire face aux périodes agitées ou pour promouvoir de bonnes habitudes d'investissement. " Bien que nous soyons en ligne, nous savons que nos clients voient la valeur d'un conseiller dédié et de la planification ", affirme Tea Nicola. " Pouvoir communiquer avec une personne qui a à cœur leurs intérêts est un élément important du succès de nos clients. "

Un rapport publié en 2012 par l'Institut des fonds d'investissement du Canada montre qu'un conseiller contribue grandement à accroître la valeur nette des investisseurs. Le rapport compare les investisseurs bénéficiant d'un service de conseil et ceux qui n'en bénéficient pas et fait ressortir que les investisseurs bénéficiant d'un service de conseil ont en moyenne 2,73 fois plus d'actifs financiers sur 15 ans et doublent leur taux d'épargne familial.

Les marchés ont connu une grande volatilité tout au long de l'année et certains experts se sont demandé comment les portefeuilles des conseillers en ligne se comporteraient. " Nous avons constaté certains des meilleurs rendements ajustés aux risques dans toutes nos catégories de portefeuille cette année ", a déclaré Neville Joanes, gestionnaire de portefeuille chez WealthBar. Le portefeuille FNB à croissance à long terme de la société a affiché un rendement de 9,69 % en 2016.

Le portefeuille de placements privés Équilibré (Core) de WealthBar a progressé de 9,13 % au cours de la même année, avec une volatilité exceptionnellement faible à environ la moitié de celle d'un fonds commun de placement équilibré typique. " C'est une solution idéale pour les investisseurs qui recherchent plus de stabilité et un rendement constant de leur investissement ", a déclaré Neville Joanes. " Beaucoup d'investisseurs prospères utilisent cette méthode pour épargner, et ce n'est pas sans raison. "

La société a également travaillé sur plusieurs initiatives commerciales, notamment des REER collectifs pour les employeurs et des logiciels pour les conseillers traditionnels, afin d'apporter le modèle numérique aux entreprises utilisant des systèmes existants. " En apportant notre technologie au secteur de l'investissement en ligne, nous pouvons aider d'autres organisations à offrir une plus grande valeur à leurs clients à moindre coût. "

" En réfléchissant à notre parcours jusqu'à présent, nous constatons que notre équipe a parcouru un long chemin puisqu'il n'y a pas si longtemps, ce n'était qu'une idée sur papier ", a déclaré Tea Nicola. " Nous avons continué de croître malgré les défis, et je ne pourrais pas être plus fière. Les deux dernières années ont certainement été les plus enrichissantes de ma vie. "

À propos de WealthBar :

WealthBar est l'une des premières équipes de conseillers financiers et de gestionnaires de placements entièrement en ligne. Nous aidons les canadiens à se bâtir un avenir radieux en rendant l'investissement facile et abordable. Combinant la technologie innovante avec de vrais conseillers financiers, WealthBar apporte la gestion du patrimoine privé aux investisseurs, peu importe s'ils possèdent 5 000 $ ou 5 000 000 $. Cela donne à chaque client un conseiller financier dédié, des portefeuilles diversifiés, des assurances et des conseils financiers pour une valeur nettement supérieure à celle qu'offrent la plupart des conseillers traditionnels. Pour de plus amples renseignements sur la manière dont nous aidons les Canadiens, consultez le site www.wealthbar.com.

