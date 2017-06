BlackBerry et VoxSmart s'associent pour aider les entreprises de services financiers à se conformer à la directive MiFID II

WATERLOO (ONTARIO, CANADA) et LONDRES (ROYAUME-UNI--(Marketwired - Jun 13, 2017) - BlackBerry Limited ( NASDAQ : BBRY) ( TSX : BB) et VoxSmart, une entreprise leader spécialisée dans la surveillance et la conformité, annoncent aujourd'hui leur partenariat pour aider les entreprises de services financiers à se conformer dans les délais prévus à la Directive sur les marchés d'instruments financiers de l'Union européenne (« MiFID II »). En association avec la solution BlackBerry UEM (Unified Endpoint Management), qui connecte et gère les terminaux, la technologie brevetée VSmart(TM) de VoxSmart fournira aux entreprises de services financiers la possibilité de capturer, enregistrer, stocker et analyser les conversations téléphoniques, les SMS et les applications mobiles tierces de messagerie instantanée, telles que WhatsApp et WeChat.

La directive MiFID II, qui entrera en vigueur le 3 janvier 2018, exige que toutes les entreprises de services financiers en Europe tiennent un registre de tous les services, activités et transactions pendant au moins cinq ans. Les registres doivent inclure toutes les communications électroniques et de messagerie instantanée, conversations téléphoniques et SMS liés à la réalisation d'une transaction ou à l'intention d'en réaliser une, que celle-ci aboutisse ou non. La directive vise à rendre les marchés financiers en Europe plus résilients, transparents et favorables aux investisseurs.

« En partenariat avec VoxSmart, nous pouvons permettre aux entreprises du monde entier de capturer facilement les conversations au niveau des terminaux, y compris les smartphones, dispositifs portables, tablettes et ordinateurs portables », a déclaré Florian Bienvenu, Senior Vice-président des ventes pour la région EMEA chez BlackBerry. « Cette solution conjointe illustre parfaitement la façon dont BlackBerry exploite son portefeuille de logiciels et établit des partenariats solides pour sécuriser l'entreprise des objets (Enterprise of Things) ».

« VoxSmart est la seule solution mondiale de conformité mobile capable de capturer, enregistrer, stocker et analyser des applications vocales et de messagerie instantanée de tierces telles que WhatsApp et WeChat », a affirmé Oliver Blower, Président-directeur général de VoxSmart. « Notre partenariat avec BlackBerry a déjà donné lieu à d'autres d'exercices de validation de principe auprès d'autres banques mondiales d'investissement et sociétés de services financiers, qui considèrent la directive MiFID II comme une opportunité pour améliorer leur approche en matière de sécurité et de conformité mobiles ».

Déjà déployé avec succès dans plusieurs banques d'investissement et entreprises commerciales internationales, VSmart(TM) concilie parfaitement expérience utilisateur et conformité, sécurité et activation des utilisateurs réglementés, tout en respectant des réglementations mondiales strictes telles que la loi Dodd-Frank et la directive MiFID II. BlackBerry UEM, qui fait partie de BlackBerry Secure (une approche complète bout en bout de la sécurité), permet aux clients de se connecter et de gérer des terminaux tels que les smartphones, dispositifs portables, ordinateurs portables et tablettes à l'aide d'une plateforme fiable, sécurisée et évolutive.

