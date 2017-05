BlackRock Canada annonce des modifications de certains fonds iShares ETF

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 19 mai 2017) - (TSX:XBB) (TSX:XSB) (TSX:XSH) - iShares, chef de file du secteur et division des fonds négociés en bourse de Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock »), a annoncé aujourd'hui qu'elle abaissait les frais de gestion annuels imputés à trois de ses FNB à revenu fixe. Ces fonds, soit le iShares Canadian Universe Bond Index ETF (le « XBB »), le iShares Canadian Short Term Bond Index ETF (le « XSB ») et le iShares Core Canadian Short Term Corporate + Maple Bond Index ETF (le « XSH »), seront assortis chacun de frais de gestion correspondant à 0,09 % de la valeur liquidative du fonds à compter du 19 mai 2017.

De plus amples renseignements sur le XBB, le XSB et le XSH figurent sur le site www.blackrock.com/ca.

À propos de BlackRock

BlackRock est un chef de file mondial en gestion de placement, en gestion du risque et en services-conseils au service de clients institutionnels et de clients de détail. Au 31 mars 2017, l'actif sous gestion de BlackRock s'élevait à 5,4 billions de dollars américains. BlackRock aide ses clients partout dans le monde à atteindre leurs objectifs et à surmonter les défis à l'aide d'une gamme de produits parmi lesquels figurent des comptes distincts, des organismes de placement collectif, des Fonds iSharesMD (négociés en bourse) et d'autres véhicules de placement mis en commun. BlackRock fournit également des services de gestion du risque, de consultation et de systèmes de placement commerciaux à une vaste gamme d'investisseurs institutionnels par l'intermédiaire de BlackRock SolutionsMD. En date du 31 mars 2017, BlackRock comptait à son service environ 13 000 employés répartis dans plus de 30 pays et était très présente sur les marchés mondiaux, dont l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Australie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez visiter le site de la Société au www.blackrock.com/ca / Twitter : @BlackRockCA / Blogue : www.blackrockblog.com/can.

À propos d'iShares

iSharesMD est un chef de file mondial en matière de FNB qui compte plus d'une décennie d'expertise et d'engagement auprès des particuliers et des investisseurs institutionnels de toute taille. Grâce à plus de 700 fonds à l'échelle mondiale répartis dans plusieurs catégories d'actifs et stratégies et à des actifs sous gestion de plus de 1,4 billion de dollars américains au 31 mars 2017, iShares aide les clients dans le monde entier à former le cœur de leur portefeuille, à atteindre leurs objectifs de placement et à se positionner selon les tendances des marchés. Les fonds iShares sont pourvus par l'équipe d'experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d'un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement.1

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à un placement dans les Fonds ETF. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

1 D'après un actif sous gestion de 5,4 billions de dollars américains en date du 31 mars 2017.