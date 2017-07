BlackRock Canada annonce des modifications de sa gamme de fonds iShares

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 30 juin 2017) - (TSX:XCR) (TSX:XGR) (TSX:XGC) (TSX:XAL) (TSX:XBZ) (TSX:CBQ) (TSX:CBQ.A)

Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE:BLK), a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoyait dissoudre les fonds suivants (collectivement, les « fonds dissous ») dans le cadre d'un processus en cours visant à revoir sa gamme de produits et à s'assurer qu'elle s'adapte à l'évolution des besoins de ses clients. Les fonds dissous seront dissous vers le 27 septembre 2017 (la « date de dissolution »).

Nom du fonds Symbole boursier iShares Conservative Core Portfolio Builder Fund XCR iShares Growth Core Portfolio Builder Fund XGR iShares Global Completion Portfolio Builder Fund XGC iShares Alternatives Completion Portfolio Builder Fund XAL iShares MSCI Brazil Index ETF XBZ iShares BRIC Index ETF CBQ, CBQ.A

BlackRock Canada prévoit que les opérations sur les parts de chacun des fonds dissous à la Bourse de Toronto (la « TSX ») cessent et que les parts soient radiées de la cote de la TSX vers le 20 septembre 2017. Dans le cadre de la dissolution, l'actif de chaque fonds dissous sera liquidé. Dès que possible après la date de dissolution, le produit tiré de la liquidation sera distribué, après avoir réglé toutes ses dettes et obligations, au prorata parmi ses porteurs de parts inscrits à la date de dissolution. Après la dissolution et les distributions décrites ci-dessus pour un fonds dissous, celui-ci sera éteint. BlackRock Canada publiera un autre communiqué vers la date de dissolution pour confirmer les derniers détails des dissolutions.

À propos de BlackRock

BlackRock est un chef de file mondial en gestion de placement, en gestion du risque et en services-conseils au service de clients institutionnels et de clients de détail. Au 31 mars 2017, l'actif sous gestion de BlackRock s'élevait à 5,4 billions de dollars américains. BlackRock aide ses clients partout dans le monde à atteindre leurs objectifs et à surmonter les défis à l'aide d'une gamme de produits parmi lesquels figurent des comptes distincts, des organismes de placement collectif, des Fonds iSharesmd (négociés en bourse) et d'autres véhicules de placement mis en commun. BlackRock fournit également des services de gestion du risque, de consultation et de systèmes de placement commerciaux à une vaste gamme d'investisseurs institutionnels par l'intermédiaire de BlackRock SolutionsMD. En date du 31 mars 2017, BlackRock comptait à son service environ 13 000 employés répartis dans plus de 30 pays et était très présente sur les marchés mondiaux, dont l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Australie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez visiter le site de la Société au www.blackrock.com/ca / Twitter : @BlackRockCA / Blogue : www.blackrockblog.com/can.

À propos d'iShares

iSharesmd est un chef de file mondial en matière de FNB qui compte plus d'une décennie d'expertise et d'engagement auprès des particuliers et des investisseurs institutionnels de toute taille. Grâce à plus de 700 fonds à l'échelle mondiale répartis dans plusieurs catégories d'actifs et stratégies et à des actifs sous gestion de plus de 1,4 billion de dollars américains au 31 mars 2017, iShares aide les clients dans le monde entier à former le cœur de leur portefeuille, à atteindre leurs objectifs de placement et à se positionner selon les tendances des marchés. Les fonds iShares sont pourvus par l'équipe d'experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d'un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement.1

Les Fonds iSharesMD ETF sont gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à un placement dans les Fonds iSharesMD ETF. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

MSCI et EAFE sont des marques de commerce de MSCI, Inc. (« MSCI »). Le XBZ, le XEC, le XEF, le XEH, le XEM, le XEU, le XFC, le XFI, le XFF, le XFS, le XFA, le XIN, le XMI, le XML, le XMM, le XMS, le XMU, le XMV, le XMW, le XMY, le XWD, le XAW, le XFH, le XDIV, le XDU, le XDUH, le XDG et le XDGH sont autorisés à utiliser la marque MSCI et, s'il y a lieu, la marque EAFE, aux termes d'une convention de licence intervenue entre MSCI et BlackRock Institutional Trust Company, N.A., visant notamment la licence octroyée à BlackRock Institutional Trust Company, N.A. pour l'utilisation des indices. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. a octroyé à Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée une sous-licence pour l'utilisation de ces marques de commerce. MSCI ne parraine pas le XBZ, le XEC, le XEF, le XEH, le XEM, le XEU, le XFC, le XFI, le XFF, le XFS, le XFA, le XIN, le XMI, le XML, le XMM, le XMS, le XMU, le XMV, le XMW, le XMY, le XWD, le XAW, le XFH, le XDIV, le XDU, le XDUH, le XDG et le XDGH, ne les garantit pas, ne vend pas leurs parts et n'en fait pas la promotion, et MSCI ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d'y investir et ne pose aucune condition ni ne donne aucune garantie à cet égard.

« BNY Mellon », « BNY Mellon BRIC Select ADR Index » et « BNY Mellon BRIC Select ADR Index CAD Hedged » sont des marques de The Bank of New York Mellon Corporation ou de ses filiales, des membres de son groupe ou des sociétés de son groupe (« BNY Mellon ») et BlackRock a obtenu une licence lui permettant de les utiliser à l'égard de certains Fonds iShares. BNY Mellon ne donne aucun conseil et ne fait aucune recommandation concernant des produits fondés sur un indice pour lequel BNY Mellon a accordé une licence, dont les Fonds iShares. BNY Mellon, ou les membres de son groupe, ou des concédants de licence indépendants ne parrainent et n'appuient aucun des Fonds iShares, ne vendent aucune de leurs parts et n'en font pas la promotion. BNY Mellon ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie ni condition quant au bien-fondé d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des Fonds iShares et n'assume aucune responsabilité concernant leur émission, leur exploitation et leur négociation.

© 2017 Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés. iSHARES et BLACKROCK sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs, utilisées avec autorisation.

1 D'après un actif sous gestion de 5,4 billions de dollars américains en date du 31 mars 2017.