BlackRock Canada confirme l'inscription prévue des parts de certains fonds iShares à la cote de la Neo Bourse Aequitas.

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 6 fév. 2017) - Tel qu'elle l'a annoncé le 13 septembre 2016, la société Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale indirecte en propriété exclusive de BlackRock, Inc. (Bourse de New York : BLK), compte inscrire à la cote de la Neo Bourse Aequitas (« NEO ») plutôt qu'à celle de la Bourse de Toronto (« TSX ») les parts ordinaires et les parts de catégorie Conseiller (collectivement, les « parts ») des fonds iShares suivants :

Nom du fonds Symbole iShares International Fundamental Index ETF CIE, CIE.A iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) CJP, CJP.A iShares US Fundamental Index ETF CLU, CLU.A, CLU.B, CLU.C iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF CWO, CWO.A iShares Canadian Fundamental Index ETF CRQ, CRQ.A

BlackRock Canada s'attend à ce que les parts soient désinscrites de la TSX à la clôture des marchés le 21 février 2017 et qu'elles soient inscrites à la NEO à l'ouverture des marchés le 22 février 2017. BlackRock Canada a été informée par la TSX qu'à la suite de leur désinscription, les parts des fonds iShares indiqués ci-dessus ne pourront plus être négociées à la TSX.

