BlackRock Canada lance deux nouveaux fonds à dividendes pour consolider la gamme de fonds de base iShares

Les améliorations apportées comprennent l'ajout des fonds XBB et XSB à la gamme de fonds de base iShares

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 13 juin 2017) - (TSX:XDIV) (TSX:XDU) (TSX:XDUH) (TSX:XDG) (TSX:XDGH) (TSX:XBB) (TSX:XSB) - La société Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale indirecte en propriété exclusive de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), a élargi sa gamme de fonds de base iShares - un chef de file dans le secteur des fonds négociés en Bourse (FNB) - en y ajoutant une nouvelle série de fonds MSCI Quality Dividend Index ETF.

Pour les investisseurs canadiens qui poursuivent leur quête de revenu dans un contexte de faibles rendements, ces fonds représentent un moyen économique d'investir dans des portefeuilles composés de titres de sociétés de grande qualité dont le rendement en dividendes est supérieur à la moyenne. Les investisseurs pourront choisir entre des portefeuilles de titres canadiens, américains ou mondiaux. L'offre initiale des fonds XDIV, XDU et XDG étant maintenant expirée, leurs parts seront négociées à la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui, à l'ouverture du marché; les fonds XDUH et XDGH, qui permettent de faire des placements couverts en dollars canadiens dans des titres américains ou mondiaux, respectivement, devraient être cotés à la Bourse de Toronto à l'ouverture des marchés, le 16 juin 2017.

Par ailleurs, iShares apportera d'autres améliorations à sa gamme de fonds de base en y incluant deux fonds iShares de titres à revenu fixe déjà offerts, soit les fonds XBB et XSB.

« Les fonds de base iShares conservent la faveur des particuliers, des investisseurs institutionnels et des conseillers, car ils permettent d'effectuer des placements de qualité et de valeur supérieures dans l'ensemble des marchés », explique Warren Collier, responsable des fonds iShares chez BlackRock Canada. L'ajout de nouveaux fonds de dividendes de base offrira aux investisseurs canadiens un vaste éventail d'options pour répondre à leurs besoins de revenu.

Les cinq nouveaux FNB iShares Core MSCI Dividend Index figurent dans le tableau suivant, avec leurs frais de gestion et leurs dates d'inscription :

Symbole Nom du fonds Frais de gestion Date d'inscription XDIV iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF 0,10 % Le 13 juin 2017 XDU iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF 0,14 % Le 13 juin 2017 XDG iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF 0,20 % Le 13 juin 2017 XDUH iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) 0,14 % Le 16 juin 2017* XDGH iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) 0,20 % Le 16 juin 2017*

*Les dates d'inscription doivent obtenir les approbations réglementaires nécessaires.

Des occasions de revenu dans un contexte de faibles rendements

Pour de nombreux investisseurs, la production d'un revenu constant représente un objectif important qu'il devient de plus en plus difficile à réaliser, compte tenu du contexte actuel de faible croissance et de rendements obstinément bas. La nouvelle gamme de FNB de base iShares MSCI Quality Dividend Index vise à résoudre ce problème, car elle investit dans les titres de sociétés dont le rendement en dividendes est supérieur à la moyenne et qui versent des dividendes stables ou croissants. Les fonds privilégient aussi les sociétés en mesure de poursuivre le versement de dividendes dans l'avenir; pour ce faire, ils choisissent des sociétés qui obtiennent de solides résultats selon certaines mesures de leur santé financière, comme un solide rendement des capitaux propres et des bénéfices stables. Les investisseurs pourront choisir entre des portefeuilles diversifiés composés de titres canadiens, américains ou mondiaux, et les placements en devises pourront être couverts ou non. Les fonds chercheront à reproduire les rendements des indices MSCI à haut rendement de dividendes.

« Dans un contexte où il est difficile d'obtenir des rendements, les investisseurs canadiens sont à l'affût de nouvelles sources de revenus stables. Ces nouveaux produits leur offriront un moyen économique d'investir dans des fonds de dividendes privilégiant les titres de qualité qui les aideront à obtenir un revenu régulier », affirme Pat Chiefalo, chef de produit des fonds iShares de BlackRock Canada.

Amélioration de la gamme des fonds de base

En raison de l'ajout des nouveaux FNB iShares MSCI Quality Dividend Index, les fonds de base iShares comprendront désormais des fonds à faible coût qui permettent d'investir dans des sociétés dont le rendement en dividendes est supérieur à la moyenne. De plus, pour les investisseurs dont les portefeuilles contiennent des placements dans l'univers des titres à revenu fixe canadiens, de nouvelles améliorations ont été apportées à la gamme de fonds de base, qui comprend désormais le fonds iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB) (auparavant, le « fonds iShares Canadian Universe Bond Index ETF ») - le premier FNB de titres à revenu fixe lancé au Canada - ainsi que le fonds iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB) (auparavant, le « fonds iShares Canadian Short Term Bond Index ETF »).

« Le secteur canadien des FNB a connu une croissance phénoménale, notamment une augmentation du nombre de types de produits offerts, mais la gamme de fonds de base iShares continue de se démarquer et aide les investisseurs à repérer aisément les fonds qui constitueront les placements de base de leurs portefeuilles », soutient Warren Collier, responsable des fonds iShares chez BlackRock Canada.

La gamme de fonds de base iShares est l'un de nos segments qui connaissent la croissance la plus rapide, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale. Depuis le lancement de fonds de base destinés aux investisseurs canadiens en mars 2014, les actifs investis dans les placements de base ont enregistré une croissance considérable, tant dans les FNB iShares qu'en général. Au cours de cette période, la plupart des nouveaux fonds qui ont été lancés investissaient dans des placements autres que des placements de base, mais plus de 50 % des sommes investies dans des FNB canadiens l'ont été dans des placements de base1. La gamme élargie de fonds de base iShares représente désormais une gamme de fonds plus complète, qui offre aux investisseurs canadiens un meilleur choix, la possibilité de faire des placements dans l'ensemble des marchés et un moyen économique de bâtir les composantes à long terme de leurs portefeuilles. Avec seulement une poignée de fonds, les fonds de base iShares investissent dans les principales catégories d'actif utilisées de nos jours par de nombreux investisseurs canadiens, y compris les actions et obligations canadiennes, les titres à dividendes mondiaux, américains et canadiens, ainsi que les actions américaines et internationales.

1 Sources : IFIC, Investor Economics et BlackRock. Parmi les 245 produits lancés depuis le début du mois de mars 2014, 90 % ne sont pas des fonds de base et 80 % sont gérés activement.

