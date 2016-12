BlackRock(MD) Canada annonce le produit du rachat final des actions de capital de catégorie A et des actions privilégiées de catégorie A de Big Bank Big Oil Split Corp.

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 30 déc. 2016) - (TSX:BBO)(TSX:BBO.PR.A)

Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE:BLK) et gestionnaire de Big Bank Big Oil Split Corp. (la « Société »), fournit aujourd'hui d'autres renseignements à propos du rachat obligatoire des actions de capital de catégorie A (les « actions de capital de catégorie A ») et des actions privilégiées de catégorie A (les « actions privilégiées ») de la Société le 30 décembre 2016.

Les actions de capital de catégorie A et les actions privilégiées ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto le 23 décembre 2016. Le produit du rachat final de BBO a été fixé le 30 décembre 2016 comme suit :

Catégorie Symbole Produit du rachat final par action Action de capital de catégorie A BBO 7,589323 $ Actions privilégiées BBO.PR.A 10,000000 $

Chaque actionnaire recevra le produit du rachat final, tel qu'il est indiqué précédemment.

Les porteurs qui détiennent toujours des actions de capital de catégorie A ou des actions privilégiées recevront le produit du rachat final qui leur revient, ainsi que les distributions en espèces mensuelles et trimestrielles finales annoncées le 19 décembre 2016, selon le cas, vers le 5 janvier 2017.

Big Bank Big Oil Split Corp. est gérée par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée.

