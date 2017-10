BlackRock(MD) Canada modifie les niveaux de risque du fonds négocié en bourse iShares Gold Bullion ETF

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 30 oct. 2017) - (TSX:CGL) (TSX:CGL.C) - iShares, division de fonds négociés en bourse (FNB), chef de file du secteur, de Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock »), annonce aujourd'hui la modification des niveaux de risque de placement de son fonds iShares Gold Bullion ETF (« CGL »). La modification se reflétera dans le prospectus du CGL qui sera déposé vers le 30 octobre 2017.

BlackRock Canada a employé la nouvelle méthode de classification du risque de placement décrite dans le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2017, pour établir le niveau de risque de placement du CGL. Aucune modification n'a été apportée aux objectifs de placement, aux stratégies de placement ou à la gestion du CGL. La modification du niveau de risque s'applique aux deux catégories de parts du CGL qui sont représentées par leurs symboles boursiers respectifs, soit CGL et CGL.C.

Catégorie/symbole boursier Niveau de risque de placement précédent Niveau de risque de placement modifié CGL Élevé Moyen à élevé CGL.C Élevé Moyen à élevé

Pour obtenir gratuitement un exemplaire de la méthode normalisée de classification du risque employée par BlackRock Canada pour établir le niveau de risque de placement du CGL, il suffit d'en faire la demande en nous appelant au 1 855 255-5951 ou en nous écrivant à BlackRock Canada au 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

À propos de BlackRock

BlackRock aide les investisseurs à préparer un avenir financier prometteur. À titre de fiduciaire pour le compte de nos clients, nous leur offrons les produits de placement et les solutions technologiques dont ils ont besoin pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs les plus importants. En date du 30 septembre 2017, la société gérait des actifs de l'ordre d'environ 5 977 milliards de dollars américains pour le compte d'investisseurs partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez visiter le site de BlackRock au www.blackrock.com/ca / Twitter : @BlackRockCA / Blogue : www.blackrockblog.com/can.

À propos d'iShares

iSharesMD est un chef de file mondial en matière de FNB qui compte plus d'une décennie d'expertise et d'engagement auprès des particuliers et des investisseurs institutionnels de toute taille. Grâce à plus de 800 fonds à l'échelle mondiale répartis dans plusieurs catégories d'actifs et stratégies et à des actifs sous gestion de plus de 1,5 mille millions de dollars américains au 30 septembre 2017, iShares aide les clients dans le monde entier à former le cœur de leur portefeuille, à atteindre leurs objectifs de placement et à se positionner selon les tendances des marchés. Les fonds iShares sont pourvus par l'équipe d'experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d'un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement.1)

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

1) D'après un actif sous gestion de 5 977 milliards de dollars américains en date du 30 septembre 2017.