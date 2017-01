BMO Gestion d'actifs annonce l'évaluation définitive et déclare la distribution définitive des parts du FNB BMO obligations de sociétés liées à des actions

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 jan. 2017) - BMO Gestion d'actifs inc. (le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui la valeur liquidative finale des actifs du FNB BMO obligations de sociétés liées à des actions (TSX: « ZEL »).

Le 4 novembre 2016, le gestionnaire avait fait l'annonce préalable de la dissolution du ZEL. La dissolution du ZEL a pris effet à la fermeture des bureaux le 6 janvier 2017. À la demande du gestionnaire, les parts du ZEL ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto à partir de la fermeture des bureaux le 31 décembre 2016.

Au moment de la dissolution, le reliquat des biens du ZEL, après le règlement des passifs et obligations du fonds, sera distribué au prorata entre les porteurs de parts respectifs du ZEL en fonction de la valeur liquidative finale (la « VL finale ») par part du ZEL qu'ils détiennent et dans la devise indiquée dans le tableau ci-dessous, sans autre intervention de la part des porteurs de parts. En outre, immédiatement avant le moment de la dissolution, les porteurs de parts du ZEL recevront une distribution finale (la « distribution finale »).

La valeur liquidative finale par part et la distribution finale du ZEL sont les suivantes :

Nom du FNB Symbole VL finale

par part

($ CA) Distribution

finale par part

($ CA) FNB BMO obligations de sociétés liées à des actions ZEL 20,45113 0,198737

La distribution finale des parts du ZEL sera réinvestie automatiquement à un prix égal à la valeur liquidative finale par part du ZEL et consolidée de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution finale sera égal au nombre de parts en circulation immédiatement avant la distribution finale.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site Web www.bmo.com/fnb.

À propos des fonds négociables en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, et soulignant actuellement sa 200e année d'exploitation, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 688 milliards de dollars au 31 octobre 2016 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.