BMO Gestion d'actifs inc. élargit sa gamme de FNB

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 9 fév. 2017) - BMO Gestion d'actifs inc. (BMO GA) a élargi aujourd'hui sa gamme de fonds négociables en bourse (FNB), procurant aux clients de nouvelles solutions de revenus des plus innovatrices et efficaces sur le marché.

« Ces nouveaux produits nous permettre d'enrichir notre populaire gamme de FNB et d'offrir aux investisseurs plus de choix pour structurer leur portefeuille », a déclaré Kevin Gopaul, chef, Gestion mondiale d'actifs Canada et, chef - Fonds négociés en bourse et chef des placements, BMO Gestion d'actifs inc. « Nouveaux ajouts à l'une des gammes de FNB les plus vastes et dont la croissance est la plus rapide parmi les fournisseurs canadiens, ces nouveaux fonds consolident notre position à titre de chef de file du marché des FNB à bêta judicieux et axés sur les solutions. »

L'émission des nouveaux FNB est fermée et ils commenceront à être négociés à la Bourse de Toronto aujourd'hui :

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés (symbole : ZWC) : Ce FNB s'adresse aux investisseurs en quête de titres canadiens à hauts dividendes assortis du rendement supplémentaire que procure la vente d'options d'achat couvertes. Ce produit vient compléter la gamme de FNB vente d'options d'achat couvertes de BMO GA.

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens (symbole : ZPH) : Ce FNB procure à l'investisseur l'accès au rendement d'un portefeuille d'options de vente de titres de participation américains à forte capitalisation axés sur la production de revenu. Ce FNB est maintenant offert en versions couverte, non couverte et en dollars américains pour permettre à l'investisseur de choisir son exposition au risque de change.

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (symbole : ZUP/ZUP.U) / FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens (symbole : ZHP) : Ces FNB sont conçus pour l'investisseur désirant détenir des titres constituants de l'indice Solactive US Preferred Share Select Index, lui offrant un accès au marché des actions privilégiées de sociétés américaines à dividendes à bêta judicieux. Les FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines et FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens sont offerts en versions couverte, non couverte et en dollars américains pour offrir à l'investisseur la possibilité de positionner son portefeuille en fonction des conditions du marché.

Réinvestissement des parts : Ces FNB sont conçus pour l'investisseur en quête d'une solution à revenu fixe dans une perspective d'augmentation des taux à long terme. Le réinvestissement des parts contribuera à dissiper cette préoccupation chez l'investisseur en lui procurant des distributions annuelles réinvesties et consolidées. Les FNB suivants réinvestiront des parts :

FINB BMO obligations de sociétés à court terme (symbole : ZCS.L)

FINB BMO obligations fédérales à court terme (symbole : ZFS.L)

FINB BMO obligations provinciales à court terme (symbole : ZPS.L)

FNB BMO obligations à très court terme (symbole : ZST.L)

Avec l'ajout de ces neufs FNB, BMO GA offre désormais plus de 80 produits. Depuis le lancement de ses premiers FNB en 2009, BMO GA a reçu le plus de flux d'investissements du secteur canadien des FNB pendant sept années consécutives.*

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site Web www.bmo.com/fnb.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Les parts des FNB BMO ZUP/ZUP.U et ZHP ne sont pas parrainées, garanties, vendues ou promues de quelque autre façon que ce soit par Solactive et Solactive n'offre aucune garantie expresse ou implicite concernant le résultat découlant de l'utilisation des indices et/ou des marques de commerce des indices ou du cours des indices à un certain moment ou à tout autre égard.

