BMO Groupe financier reconnu par l'Indice Blommberg d'égalité des sexes dans les services financiers

- L'indice mesure le solide engagement de la Banque envers l'égalité des sexes - BMO a été nommé pour sa transparence et ses pratiques et politiques de communication sur l'égalité des sexes, lesquelles comptent parmi les meilleures - 52 entreprises seulement font partie de ce classement

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 jan. 2017) - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il compte parmi les 52 entreprises reconnues dans l'Indice Blommberg d'égalité des sexes dans les services financiers de 2017. L'indice fournit aux investisseurs et aux organisations des données agrégées uniformisées selon les statistiques différenciées par sexe des entreprises; les politiques relatives aux employés; les offres de produits qui tiennent compte de la sexospécificité; et le soutien et l'engagement de la communauté externe.

Les entreprises qui figurent à l'indice de cette année ont obtenu 60 points ou plus, un seuil global qu'a établi Bloomberg pour témoigner de la transparence des entreprises ou de l'adoption de statistiques et de politiques comptant parmi les meilleures de leur catégorie.

« BMO s'est engagé à créer un milieu de travail équitable et inclusif. Nous nous étions donné comme objectif d'atteindre une représentation de 40 pour cent de femmes dans le premier pour cent supérieur des postes de haute direction de l'entreprise, un but que nous avons atteint en 2016 », a déclaré Sonya Kunkel, directrice générale, Inclusion et vice-présidente, Stratégies de gestion des talents.

« En continuant d'adopter des pratiques et des programmes qui repèrent et repoussent les frontières de l'inclusion et de l'équité, nous espérons continuer de progresser et démontrer que BMO est une organisation où chacun peut réussir et où les mêmes possibilités sont offertes à tous », a-t-elle ajouté.

Voici quelques exemples d'initiatives qui méritent d'être citées :

Nous promouvons le changement social en investissant dans des entreprises qui valorisent la diversité des genres ΓöÇ BMO a été la première banque canadienne à créant un fonds d'investissement d'impact axé sur la diversité des genres - le BMO Fonds leadership féminin, lancé en avril 2016, qui procure aux investisseurs un portefeuille de sociétés nord-américaines ayant à leur tête une chef de la direction ou dont le conseil d'administration compte un pourcentage de femmes.

Un conseil diversifié nous aide à prendre de meilleures décisions - Le conseil d'administration de BMO est d'avis qu'un conseil composé d'administrateurs hautement qualifiés nous aide à prendre de meilleures décisions. C'est pourquoi la politique sur la diversité du conseil d'administration de BMO vise à ce que chaque sexe compose au moins le tiers des administrateurs indépendants - actuellement 36,4 pour cent des membres indépendants du conseil de BMO sont des femmes.

Nous investissons dans les femmes - BMOpourElles est une initiative qui vise à combler les besoins uniques des clientes en reconnaissance du fait que les femmes constituent une force économique de plus en plus importante. BMO s'efforce sciemment d'investir dans les femmes en appuyant des causes qui leur tiennent à cœur, en créant des outils et des ressources pour les aider à réussir, en s'efforçant de bien comprendre leurs besoins particuliers et en ajustant ses méthodes de travail pour aider les femmes à atteindre leurs objectifs financiers.

Nous stimulons l'avancement des divers talents ΓöÇ BMO a mis sur pied un programme formel de parrainage d'entreprise dans le cadre duquel des dirigeants de haut niveau de la Banque sont nommés et jumelé avec divers talents qui ont le potentiel d'accéder à des postes plus importants. Ces mentors soutiennent l'avancement de leur protégé, repèrent pour lui des possibilités d'avancement, facilitent les contacts d'affaires importants et deviennent activement engagés dans la carrière de leur protégé - transcendant le rôle traditionnel d'un mentor.

Créer un milieu de travail inclusif par l'éducation - En 2016, BMO a lancé « Apprendre de nos différences », une initiative d'apprentissage numérique devant s'étendre sur plusieurs années qui vise à bâtir des capacités de leadership inclusif au sein de l'équipe de gestionnaires de talents de BMO. « Apprendre de nos différences », qui s'adresse à tous les employés, est fondée sur la reconnaissance et l'acceptation que nous avons tous des préjugés et sur le fait que nous encourageons les employés à parler et à prendre des mesures pour réduire les incidences de ces préjugés lorsqu'ils sont le plus susceptibles de se produire.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, et soulignant actuellement sa 200e année d'exploitation, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 688 milliards de dollars au 31 octobre 2016 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.