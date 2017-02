BMO Groupe financier remporte un prix Catalyst de 2017

- BMO est reconnu comme un chef de file de la diversité et de l'inclusion - BMO compte parmi les neuf seules organisations à remporter le prix deux fois - BMO a implanté une stratégie efficace de valorisation de la diversité des sexes dans la haute direction et d'édification d'un milieu de travail inclusif à l'échelle de l'entreprise - BMO félicite les colauréats des prix #PrixCatalyst2017, Rockwell Automation et 3M

MONTRÉAL, QUEBEC--(Marketwired - 1 fév. 2017) - BMO Groupe financier s'est vu attribuer un prix Catalyst 2017 pour ses efforts exceptionnels dans le secteur bancaire pour accélérer la diversité et l'inclusion dans le milieu de travail, et pour son solide engagement envers l'égalité des sexes. BMO est l'une des neuf seules organisations dans le monde à remporter le prix à deux reprises.

Les prix Catalyst récompensent les initiatives de diversité et d'inclusion innovantes qui concernent le recrutement, le perfectionnement et l'avancement de toutes les femmes, y compris celles issues de milieux différents.

Au centre de cette reconnaissance, le programme de renouvellement en matière de diversité et d'inclusion de BMO, une stratégie nord-américaine visant à créer, dans toute l'entreprise, un milieu de travail inclusif à l'appui des buts des employés, des clients et de l'entreprise. Lancée en 2012, l'initiative vise à transformer les postes de haute direction, le bassin de talents et la culture de BMO par le biais de stratégies de diversité et d'inclusion novatrices.

L'initiative de renouvellement en matière de diversité et d'inclusion a permis à BMO d'obtenir des résultats importants.

Aujourd'hui, BMO est le chef de file du domaine bancaire au chapitre de la représentation des femmes dans des postes de haute direction. Entre 2012 et 2016, BMO a atteint son objectif quinquennal d'occupation de 40 pour cent des postes de la haute direction par des femmes, aux États-Unis et au Canada.

Le nombre de femmes occupant ces postes est passé de 33 pour cent à 40,1 pour cent, et le nombre de postes de direction occupés par des femmes de couleur ou appartenant à une minorité visible est passé de 4,4 pour cent à 6,5 pour cent.

Au cours de la même période, la représentation des femmes a crû de 7,7 pour cent à 31,3 pour cent au comité de direction, et de 32,2 pour cent à 35,2 pour cent parmi les directeurs principaux et dans l'ensemble des directeurs.

BMO s'applique à former un nombre équilibré d'hommes et de femmes pour devenir chefs de la direction.

Enfin, la représentation des femmes au sein du conseil d'administration de BMO Groupe financier est passée de 30,8 pour cent à 36,4 pour cent.

« Recevoir un prix Catalyst est un grand honneur. En obtenant son deuxième prix, BMO fait maintenant partie d'un groupe sélect. La Banque s'est vu décerner son premier prix Catalyst en 1994 à la suite de la publication du rapport avant-gardiste Groupe de travail sur l'avancement des femmes à la Banque. C'était une première pour une institution financière. Nous sommes très fiers de ces réussites novatrices, de celles qui ont suivi et du fait que nos efforts des cinq dernières années sont reconnus une fois de plus pour avoir contribué à faire progresser ce travail d'une grande importance - et il s'agit de notre travail à tous », a déclaré Bill Downe, chef de la direction, BMO Groupe financier.

« S'il y a une chose que nous avons apprise avec le temps, c'est qu'il est essentiel de maintenir ces efforts à l'avant-plan en les intégrant de façon permanente à nos activités d'affaires. Veiller à ce que la qualité des occasions dans le milieu de travail soit la même pour tous a mené de nombreuses organisations dans la bonne direction, mais le progrès réalisé n'est jamais assez rapide. »

« En 2012, nous avons décidé de redoubler d'efforts au chapitre de la diversité et de l'inclusion en mettant en œuvre une approche profondément intégrée à cet égard. Le programme de renouvellement que nous avons mis sur pied n'avait pour objectif rien de moins que de mettre à profit le plein potentiel de chaque employé de la Banque. Point final. Il s'agit de la norme que nous nous sommes tous engagés à respecter, sans exception : le Comité de direction, le Conseil d'administration, les diverses équipes Inclusion et diversité ainsi que les leaders et les gestionnaires de personnes de tous les niveaux », a ajouté M. Downe.

« Il est d'autant plus valorisant d'apprendre que nous sommes en si bonne compagnie avec les lauréats de cette année. Félicitations à 3M et à Rockwell Automation d'avoir placé la barre encore plus haut pour nous tous. Je crois, ce faisant, que nous espérons pouvoir inspirer les membres de la prochaine génération à être des agents de changement. La diversité est notre force », a conclu M. Downe.

Plus tôt ce mois-ci, BMO a également accédé à l'Indice Blommberg d'égalité des sexes dans les services financiers de 2017 pour sa transparence et ses pratiques et politiques de communication sur l'égalité des sexes, lesquelles comptent parmi les meilleures - 52 entreprises seulement font partie de ce classement dans le monde.

L'Indice Blommberg d'égalité des sexes dans les services financiers de 2017 fournit aux investisseurs et aux organisations des données agrégées uniformisées selon les statistiques différenciées par sexe des entreprises; les politiques relatives aux employés; les offres de produits qui tiennent compte de la sexospécificité; et le soutien et l'engagement de la communauté externe.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, et soulignant actuellement sa 200e année d'exploitation, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 688 milliards de dollars au 31 octobre 2016 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

INFORMATION DE BASE

L'initiative de renouvellement en matière de diversité et d'inclusion de BMO a pris naissance en 2012, avec le lancement de plusieurs nouvelles initiatives :

La direction à la source du changement : BMO a formé le Comité de direction sur l'inclusion et la diversité - un comité constitué de dirigeants de divers secteurs de l'entreprise ayant pour objectif d'abattre les barrières à l'avancement des talents de tous horizons au sein de l'entreprise. Le comité a établi des priorités stratégiques qui définissent l'orientation du programme de renouvellement et élaboré les plans d'action et les objectifs d'effectif devant y être associés.

Nous stimulons l'avancement des divers talents : BMO a mis sur pied un programme formel de parrainage d'entreprise dans le cadre duquel des dirigeants de haut niveau de la Banque sont nommés et jumelés avec divers talents qui ont le potentiel d'accéder à des postes plus importants. Ces mentors soutiennent l'avancement de leur protégé et deviennent activement engagés dans la carrière de leur protégé - transcendant le rôle traditionnel d'un mentor.

Nous bâtissons un leadership inclusif : En 2016, BMO a lancé Apprendre de nos différences, une initiative d'apprentissage numérique devant s'étendre sur plusieurs années qui vise à bâtir des capacités de leadership inclusif au sein de l'équipe de gestionnaires de talents de BMO. La première phase a enseigné à l'ensemble des gestionnaires de talents comment créer un milieu de travail plus inclusif en se fondant sur l'expérience et des anecdotes des dirigeants de BMO. La deuxième phase visera à traduire les concepts acquis au cours de l'apprentissage en ligne en mesures pratiques pouvant être intégrées aux programmes existants.

Nous investissons dans les femmes : Par le biais de l'initiative BMO pour elles, BMO s'efforce sciemment d'investir dans sa clientèle féminine en appuyant des causes qui tiennent à cœur aux femmes, en créant des outils et des ressources pour les aider à réussir, en s'efforçant de bien comprendre leurs besoins particuliers et en ajustant ses méthodes de travail pour aider les femmes à atteindre leurs objectifs financiers.

En novembre 2014, BMO a annoncé la création d'un crédit de deux milliards de dollars supplémentaires pour les entrepreneures. En 2016, nous avons annoncé le versement de crédits supplémentaires.

En juillet 2014, BMO Nesbitt Burns a lancé une nouvelle page Web conçue pour éduquer et recruter les femmes pour des postes de conseillères en placement, devenant ainsi la première institution financière au Canada à offrir une page Web exclusivement centrée sur l'éducation des femmes sur les possibilités offertes dans le secteur des services financiers.

Depuis la création de l'organisme en 1995, BMO a soutenu Women in Capital Markets, un organisme sans but lucratif qui promeut l'accès, l'avancement et le perfectionnement des femmes dans le secteur des marchés des capitaux.

Réseau Femmes en action est un groupe d'affinité de BMO, un regroupement d'employés qui défend l'inclusion, le perfectionnement, l'avancement et le soutien des femmes pour l'amélioration des activités, des collectivités et de la culture de BMO.

Fondation canadienne des femmes - BMO soutient financièrement cette organisation qui vient en aide aux femmes et aux filles les plus à risque, comme les femmes affligées d'un handicap ou qui vivent dans des collectivités en manque de services, comme les communautés éloignées du nord.

BMO est le commanditaire exclusif de la série de conférences sur les femmes en position de leadership de la Rotman Business School, série qui met en vedette d'éminents penseurs qui se penchent sur les questions d'inclusion et de diversité des sexes.

GroYourBiz - BMO est un partenaire fondateur de premier plan. GroYourBiz MC a été mis sur pied pour les entrepreneures qui désirent faire progresser leur entreprise en tirant parti des compétences, du savoir-faire, de l'inspiration et de l'énergie d'individus qui partagent leurs idées et qui proposent des solutions pratiques. Un de nos banquiers siège à chacune des réunions du conseil d'administration afin de mettre son savoir-faire financier au service des entrepreneurs.

Séminaire Les femmes et l'argent - L'experte en transition de vie de BMO, la Dre Amy D'Aprix, anime ces séminaires partout au pays et aide les femmes à améliorer leur rapport à l'argent, à prendre confiance en elles et à prendre le contrôle de leur vie financière.

BMO rend hommage aux femmes - En 2017 BMO organisera 12 événements BMO rend hommage aux femmes au Canada et quatre aux États-Unis. Ces événements honorent les femmes pour leur contribution dans l'une de trois catégories : Collectivité et dons de bienfaisance Croissance de la petite entreprise Croissance mondiale



Ces prix mettent en lumière les femmes entrepreneures en milieu de carrière, ainsi que les projets communautaires.