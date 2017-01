BMO inscrite à la liste des 100 multinationales les plus engagées en matière de développement durable pour la quatrième année consécutive

MONTRÉAL, QUÉBEC et CHICAGO, ILLINOIS et DAVOS, SUISSE--(Marketwired - 17 jan. 2017) - Pour la quatrième année d'affilée, BMO Groupe financier a été inscrit au classement du Global 100 - ce qui renforce son positionnement parmi les multinationales les plus engagées en matière de développement durable au monde. L'annonce a été faite lors du Forum économique annuel de Davos, en Suisse.

L'indice Global 100 des multinationales les plus engagées en matière de développement durable - un projet annuel créé à l'initiative de Corporate Knights Inc. - qui s'appuie sur des données exhaustives, est la plus vaste évaluation des entreprises internationales en matière de développement durable.

« Nous sommes extrêmement honorés de figurer de nouveau parmi ce groupe sélect et d'être remonté au classement », a déclaré Simon Fish, conseiller général, BMO Groupe financier, et président du Conseil de la durabilité de BMO. « À titre de banque gérée de façon responsable, nous prenons en compte les retombées sociales, économiques et environnementales dans la poursuite de notre croissance. Nous estimons important de répondre aux besoins d'aujourd'hui sans perdre de vue comment nous pourrons répondre à ceux des prochaines générations ».

Le Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et Déclaration annuelle (DA) de BMO explique les enjeux de durabilité qui revêtent le plus d'importance aux yeux de nos intervenants internes et externes, et de la Banque. Le tableau de performance ESG de BMO contient les données sur le rendement de BMO en matière de durabilité : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/presentation-de-l%27information. La nouvelle édition de 2016 sera disponible en février.

Points saillants du rapport de 2016 :

BMO a créé des produits de placement responsables qui contribuent à l'atteinte de ses grands objectifs sociétaux et environnementaux : BMO a été la première banque canadienne à lancer un fonds d'investissement d'impact axé sur la diversité des genres, le BMO Fonds leadership féminin, en avril 2016. Le BMO Fonds zéro combustible fossile vise à procurer une plus-value à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions qui exclut les sociétés dont les activités sont principalement liées à l'exploitation et au raffinage des combustibles fossiles. BMO a été la première banque canadienne à lancer un billet de dépôt à capital protégé lié à un indice environnemental, social et de gouvernance - l'indice environnemental, social et de gouvernance (ESG) de BMO.

BMO fait sa part pour s'attaquer aux changements climatiques : BMO est demeuré carboneutre depuis 2010. Au cours de l'exercice 2016, BMO a recueilli environ 2,4 milliards de dollars de financement par actions et par emprunts sur les marchés des capitaux pour des entreprises actives dans le secteur de l'énergie renouvelable en Amérique du Nord et a réservé environ 3,6 milliards de dollars de capital de prêt à l'ensemble du secteur.

BMO a pris publiquement position sur la diversité de son conseil d'administration : La politique sur la diversité du conseil d'administration de BMO veille à ce que tous les candidats à un poste au conseil d'administration jouissent de chances égales. Présentement, 36,4 % des membres indépendants du conseil d'administration de BMO sont des femmes. BMO a été le signataire fondateur de l'Accord Catalyst en 2013.

BMO est reconnu comme un chef de file du secteur financier : Indice Dow Jones de développement durable en Amérique du Nord (2016/17) Indice Blommberg d'égalité des sexes dans les services financiers 2016 Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes du Corporate Knights Magazine.



