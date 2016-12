BMO Investissements inc. annonce des changements à sa gamme de fonds

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 déc. 2016) - En raison de modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui prendront effet le 1er janvier 2017, un échange de parts d'un fonds d'une société de fonds communs de placement contre des parts d'un autre fonds de la même société sera traité comme une cession au sens des lois fiscales. En conséquence, les investisseurs réaliseront un gain ou une perte en capital sur leurs parts s'ils les retirent d'une des catégories suivantes de BMO Fonds mondiaux avantage fiscal Inc. (les fonds FMAF) :

BMO Catégorie asiatique de croissance et de revenu

BMO Catégorie actions canadiennes

BMO Catégorie de dividendes

BMO Catégorie mondiale de dividendes

BMO Catégorie mondiale énergie

BMO Catégorie mondiale d'actions

BMO Catégorie FNB mondial à faible volatilité

BMO Catégorie Chine élargie

BMO Catégorie valeur internationale

BMO Catégorie revenu à court terme

BMO Catégorie actions américaines

BMO Portefeuille revenu CatégorieSélect MD

BMO Portefeuille équilibré CatégorieSélect MD

BMO Portefeuille croissance CatégorieSélect MD

BMO Portefeuille actions de croissance CatégorieSélect MD

BMO Catégorie Portefeuille FNB revenu

BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré

BMO Catégorie Portefeuille FNB croissance

BMO Catégorie Portefeuille FNB actions de croissance

Changements apportés aux prospectus

Des modifications seront apportées aux prospectus de chacun des fonds FMAF pour indiquer que les fonds FMAF sont destinés aux investisseurs qui désirent détenir leur placement dans un compte non enregistré et investir dans un fonds qui partage les pertes en capital (s'il y a lieu) et les frais avec d'autres fonds de la même société après avoir pris en considération leur situation fiscale particulière.

