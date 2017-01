BMO lance un programme national de prime en argent à l'achat d'une première maison

- En offrant une prime en espèces, le programme réduit les coûts d'accès à une première propriété - L'offre coïncide avec le nouveau programme destiné aux acheteurs d'une première maison du gouvernement de la Colombie-Britannique

MONTRÉAL, QUEBEC--(Marketwired - 27 jan. 2017) - Le nouveau partenariat Home Owner Mortgage and Equity Partnership (B.C. HOME Partnership) de la Colombie-Britannique étant officiellement lancé - un programme mis sur pied pour aider les acheteurs d'une première maison britano-colombiens en leur procurant une aide financière remboursable sous forme de prêt - BMO a annoncé un programme de prime en espèces pour compléter cette initiative à l'échelle nationale. Le programme de BMO offre jusqu'à 1 000 $ aux acheteurs d'une première maison admissibles qui répondent aux critères suivants :

Prêt hypothécaire d'un minimum de 100 000 $ assorti d'une assurance prêt hypothécaire

Terme hypothécaire d'une durée de quatre ans ou plus

Compte de chèque BMO - existant ou nouveau - duquel les mensualités hypothécaires sont prélevées

« Le lancement de cette offre arrive à point compte tenu du programme que le gouvernement de la Colombie-Britannique a mis sur pied pour alléger les coûts associés à la propriété », a indiqué Michael Bonner, premier vice-président et chef régional, Direction de la Colombie-Britannique et du Yukon, BMO Groupe financier. « Nous nous engageons à aider nos clients à réaliser leur rêve d'accès à la propriété. Bien que l'offre du gouvernement provincial soit limitée à la Colombie-Britannique, nous entendons aider tous les Canadiens qui s'adressent à nous pour atteindre ce jalon et réaliser cet investissement important. »

La prime en argent est établie selon le montant du prêt hypothécaire du demandeur. Un prêt hypothécaire de 100 000 $ à 249 999 $ donne droit à une prime de 500 $, tandis qu'un prêt hypothécaire de plus de 250 000 $ donne droit à une prime en espèces de 1 000 $.

En vertu du programme du gouvernement de la Colombie-Britannique, les participants recevront jusqu'à cinq pour cent du prix d'achat pour leur mise de fonds, jusqu'à concurrence de 37 500 $. Le montant combiné de la mise de fonds et du prêt hypothécaire du programme de partenariat doit satisfaire l'exigence minimale d'un prêt hypothécaire de premier rang assuré.

M. Bonner ajoute que BMO offre des conseils et du soutien financiers aux acheteurs d'une maison - qu'ils soient néophytes ou expérimentés - tout au long du processus d'achat.

Pour plus de renseignements sur l'offre de prime en espèces destinée aux acheteurs d'une première maison, cliquez ici.

