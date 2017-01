BMO Marchés des capitaux nomme Luke Seabrook chef de l'exploitation

MONTRÉAL, QUEBEC ET NEW YORK, NEW YORK--(Marketwired - 12 jan. 2017) - BMO Marchés des capitaux, la division des services bancaires aux entreprises et services d'investissement de BMO Groupe financier (TSX:BMO)(NYSE:BMO), a annoncé aujourd'hui la nomination de Luke Seabrook au poste de chef de l'exploitation. À ce titre, il supervisera le risque, le bilan financier et toutes les fonctions réglementaires et de conformité de première ligne.

« Luke cumule près de deux décennies d'expérience des marchés des capitaux et possède des antécédents exceptionnels de gestion des risques et de création de produits innovateurs pour les clients », a indiqué Pat Cronin, chef, BMO Marchés des capitaux. « Sa nomination à titre de chef de l'exploitation traduit son immense succès dans l'avancement de notre entreprise et dans la prestation d'un service à la clientèle exceptionnel ».

M. Seabrook s'est joint à BMO en 2004 à titre de directeur général et chef, Produits liés aux actions et aux fonds communs de placement, et a occupé par la suite des postes de plus en plus élevés sur le parquet. En 2012, il a dirigé les groupes responsables des produits financiers et des instruments d'emprunt, et depuis 2015, il assume la responsabilité générale des groupes vente, négociation, recherche et structure des secteurs Produits participatifs, Instruments d'emprunt, Change, Produits dérivés, Produits de base et Titrisation.

M. Seabrook siège aux comités de direction et d'exploitation de BMO Marchés des capitaux. Il siège également au conseil d'administration du Toronto Symphony Orchestra et au Cercle des Grands donateurs de United Way de la région de Toronto et York. M. Seabrook est titulaire d'un HBA de la Richard Ivey Business School de l'Université Western Ontario.

