BMO Marchés des capitaux tiendra sa 26e conférence mondiale annuelle sur le secteur des mines et métaux

- Des leaders de cette industrie provenant de 35 pays et de six continents seront présents à l'une des plus importantes conférences au monde sur le secteur des mines et métaux à l'intention des investisseurs - Les présentations des compagnies seront accessibles en webdiffusion - Des recherchistes-analystes seront disponibles aux fins de commentaires

MONTRÉAL, QUÉBEC et NEW YORK, NEW YORK--(Marketwired - 14 fév. 2017) - BMO Marchés des capitaux tiendra sa 26e conférence annuelle sur le secteur des mines et métaux du 26 février au 1er mars 2017, à Hollywood, en Floride. La conférence réunira des leaders du secteur des mines et métaux ainsi que des investisseurs institutionnels du monde entier.

BMO Marchés des capitaux accueillera plus de 1 000 professionnels de l'industrie représentant quelque 500 entreprises provenant de 35 pays de six continents à la conférence, l'un des plus importants rassemblements mondiaux du secteur des mines et métaux.

« Nous sommes honorés d'accueillir encore une fois l'industrie à notre conférence sur le secteur des mines et métaux, un événement annuel qui célèbre notre engagement envers le secteur au fil des cycles », a déclaré Pat Cronin, chef, BMO Marchés des capitaux.

La conférence rassemble les investisseurs et dirigeants mondiaux qui tracent sans cesse l'avenir du secteur minier, un secteur diversifié et dynamique. La conférence, généralement perçue comme un premier baromètre permettant d'évaluer le sentiment des spécialistes du secteur au sujet de l'année à venir, comprend des présentations effectuées par certaines des compagnies minières les plus importantes au monde.

BMO Marchés des capitaux conseille les compagnies du secteur minier depuis plus de 100 ans. L'entreprise a été reconnue par le Global Finance Magazine comme la meilleure banque d'investissement du monde pour le secteur des mines et métaux pendant sept années d'affilée.

Voici la liste des sociétés qui feront des présentations lors de la conférence :

Agnico-Eagle Mines (AEM)

Agrium Inc. (AGU)

Alcoa (AA)

Anglo American (AAL)

Antofagasta (ANTO)

Barrick Gold (ABX)

BHP Billiton (BLT)

Cameco (CCO)

First Quantum Minerals (FM)

Franco-Nevada (FNV)

Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX)

Gemfields (GEM)

Glencore (GLEN)

Goldcorp (GG)

HudBay Minerals (HBM)

Ivanhoe (IVN)

Lundin Mining (LUN)

Mosaic (MOS)

Newmont Mining (NEM)

Nucor (NUE)

Petra Diamonds (PDL)

PotashCorp (POT)

Randgold Resources (RRS)

Rio Tinto (RIO)

Silver Wheaton (SLW)

Steel Dynamics (STLD)

Teck Resources (TECK)

L'événement, d'une durée de trois jours, est organisé par l'équipe de recherche sur les actions du secteur des mines et métaux de BMO Marchés des capitaux. Grâce à ses analystes installés à Toronto, à Londres et à New York et qui se consacrent exclusivement au secteur des mines et métaux, BMO couvre plus de 135 sociétés cotées en bourse, ce qui en fait l'un des plus importants groupes de recherche sur les actions du secteur des mines et engrais dans le monde.

« Au cours des 12 dernières années, le secteur des mines et métaux a connu une transformation et une restructuration phénoménales. La conférence de cette année se tiendra donc dans une conjoncture totalement différente de celles des années précédentes », a déclaré David Gagliano, qui codirige la recherche sur les actions du secteur minier pour BMO Marchés des capitaux.

« La façon dont les compagnies croissent, leur manière de se différencier et la façon dont elles déploient leurs ressources financières sont les défis auxquels le secteur est présentement confronté », a affirmé Andrew Kaip, qui codirige également la recherche sur les actions du secteur minier pour BMO Marchés des capitaux.

Les membres de l'équipe de recherche sur les actions du secteur des mines et métaux de BMO sont :

Andrew Breichmanas, analyste en recherche sur les actions, Métaux précieux

David Gagliano, analyste en recherche sur les actions, Mines et métaux, É.-U.

Joel Jackson, analyste en recherche sur les actions, Engrais et produits chimiques

Andrew Kaip, analyste en recherche sur les actions, Métaux précieux

Andrew Mikitchook, analyste en recherche sur les actions, Métaux précieux, minerais, or

Alexander Pearce, analyste en recherche sur les actions, Métaux de base, vracs et uranium

Brian Quast, analyste en recherche sur les actions, Métaux précieux

Edward Sterck, analyste en recherche sur les actions, Métaux et minerais diversifiés, uranium, diamants

Alex Terentiew, analyste en recherche sur les actions, Métaux de base

Pour un exemplaire de l'ordre du jour de la conférence, un accès aux présentations en webdiffusion ou une demande d'entrevue téléphonique, veuillez communiquer avec Valérie Doucet, du service des Relations avec les médias de BMO.

Les membres de l'équipe de recherche seront disponibles à la fin de la conférence pour discuter de la conférence et du marché.

À propos de BMO Marchés des capitaux

