Bobby Beckmann nommé au poste de Directeur technique chez Lifesize

PARIS, FRANCE ET AUSTIN,TX--(Marketwired - 2 mars 2017) - Lifesize®, innovateur mondial en matière de technologie de visioconférence, annonce aujourd'hui la nomination de Bobby Beckmann au poste de Directeur technique.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Bobby Beckmann aura pour principale mission d'aligner les objectifs stratégiques commerciaux et d'ingénierie produit de l'entreprise. Dans son nouveau poste, il mettra l'accent sur l'innovation, l'évolutivité et la fiabilité des solutions Cloud de visioconférence Lifesize ainsi que ses caméras et ses téléphones HD.

"La collaboration virtuelle, les tendances BYOD (Bring Your Own Device) et les enjeux de sécurité nécessitent des technologies de collaboration et des solutions de conférence plus souples, plus sécurisées et plus évolutives que jamais," déclare Craig Malloy, PDG de Lifesize. "Depuis plus d'un an, Bobby Beckmann joue un rôle primordial dans le développement des logiciels Cloud de Lifesize permettant de mieux répondre aux environnements de conférences et aux collaborations modernes. En sa qualité de Directeur technique, Bobby Beckmann continuera à assurer le développement et l'enrichissement des technologies Lifesize, afin de proposer un environnement sécurisé, efficace et intuitif à nos clients."

Tout récemment, Bobby Beckmann occupait le poste de vice-président responsable des logiciels de visioconférence Cloud de Lifesize.

Avant de rejoindre Lifesize, Bobby Beckmann a occupé des postes de direction en ingénierie chez OneID, Inc. et Optaros. Il a aussi occupé la fonction de Directeur technique en charge de l'ingénierie chez Bloomfire.

"Le marché des solutions de conférence Cloud sur le Web en mode audio ou vidéo est en plein essor et requiert des fournisseurs qu'ils se révèlent de véritables accélérateurs de l'innovation," affirme Bobby Beckmann. "Grâce à sa solution de collaboration globale et intégrée qui associe matériels, logiciels et services, Lifesize est idéalement placée pour fournir aux organisations de toutes tailles des communications vidéo faciles à utiliser et à forte valeur ajoutée. En ma qualité de Directeur technique, je me réjouis de contribuer par le biais d'initiatives nouvelles et novatrices à la dynamique de Lifesize et de faire évoluer l'innovation Lifesize dans le monde entier."

Pour plus d'informations : https://www.lifesize.com/en/company/about/management.

Informations complémentaires

A propos de Lifesize

Lifesize a pour objectif de connecter les personnes pour créer une formidable expérience professionnelle. Depuis plus de dix ans, Lifesize est au premier plan de la collaboration vidéo grâce à des solutions de qualité, conçues pour rapprocher les gens. Nous associons une expérience de visioconférence sur le Cloud hors pair à des appareils primés, faciles à utiliser, conçus pour tout type de salle de conférence, afin que chacun puisse se connecter avec n'importe qui et de n'importe où. Résultat : une expérience de réunion exceptionnelle. De par leur conception, nos solutions de visioconférence répondent aux besoins des entreprises d'aujourd'hui, tout en restant à la portée des sociétés de toute taille. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lifesize.com ou suivez-nous sur @LifesizeHD.

Lifesize et le logo Lifesize sont des marques de commerce de Lifesize, Inc. et sont peut-être déposées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/2/28/11G131588/Images/bbeckmann-6b6d736df7a49fd1854d7fe0df26e99a.jpeg