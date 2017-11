Bombardier accélère l'embauche à Montréal dans la foulée de l'inauguration de son Centre d'excellence pour la finition intérieure des avions Global 7000

- Le Centre d'excellence représente un investissement de 65 millions de dollars américains par Bombardier, qui réaffirme son rôle de fier moteur de l'industrie aéronautique du Québec - Bombardier crée 1 000 nouveaux emplois à Montréal pour la finition intérieure de ses avions Global 7000 très attendus - Les travaux de finition intérieure de l'avion Global 7000 s'accélèrent pour réaliser la mise en service au cours du second semestre de 2018 comme prévu

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 nov. 2017) - Bombardier Avions d'affaires a inauguré aujourd'hui son Centre d'excellence à la fine pointe de la technologie, où seront effectués les travaux de finition et de haute précision de son biréacteur d'affaires Global 7000, produit phare de sa catégorie. Bombardier procède au recrutement actif pour combler environ 1 000 nouveaux postes à Montréal d'ici 18 mois pour le travail de finition sur son avion Global 7000.

L'inauguration marque une autre importante étape du programme d'avion Global 7000, au moment où les activités de finition s'intensifient. Ce programme d'avion très attendu compte quatre véhicules d'essais sur cinq en vol, et l'échéancier de mise en service au second semestre de 2018 est respecté. L'avion Global 7000 sera le plus grand biréacteur d'affaires sur mesure de l'industrie et révolutionnera l'aviation d'affaires grâce à sa combinaison inégalée de taille, d'autonomie et de confort.

Bombardier investit 65 millions de dollars américains dans ce Centre d'excellence. Cet investissement permettra à Bombardier de combiner une méthodologie et des outils de production du 21e siècle tournés vers l'avenir avec une main-d'œuvre locale hautement qualifiée composée d'ouvriers, d'artisans et d'ingénieurs.

« Nous sommes très fiers que ce travail de précision sur l'avion d'affaires le plus évolué du monde soit effectué à Montréal », a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier Inc. « Nous disposons ici d'une expertise de calibre mondial et nous voulons faire appel à cette main-d'œuvre qualifiée pour nous aider à continuer de façonner l'avenir de l'aviation d'affaires. »

M. Bellemare était accompagné de Dominique Anglade, vice-première ministre et ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec.

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer Bombardier pour renforcer l'industrie aéronautique locale et lui conférer une vitalité renouvelée », a affirmé Mme Anglade. « Nous sommes ravis que le Centre d'excellence de Bombardier offre des occasions de carrière de calibre mondial à notre main-d'œuvre locale. De plus, son développement ainsi que l'innovation au sein de l'industrie en général font partie intégrante des quatre secteurs d'intervention autour desquels s'articule la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026.»

Avec son avion Global 7000, Bombardier se démarquera de tous ses concurrents. L'avion Global 7000 sera doté de la cuisine la mieux équipée de l'industrie, de quatre espaces habitables distincts et d'une aile au design évolué qui assurera des vols d'un confort exceptionnel.

L'intérieur de l'avion Global 7000 de Bombardier est le produit d'un savoir-faire supérieur et d'une technologie de pointe. Au Centre d'excellence, des ouvriers qualifiés dotés d'une expertise unique dans des domaines comme la menuiserie et le rembourrage collaborent pour créer un intérieur d'avion au design et au confort absolument inégalés.

Bombardier Avions d'affaires, qui emploie quelque 5 500 personnes dans la région métropolitaine de Montréal, est fière d'être un moteur de l'économie québécoise. Ce secteur d'activité dont le siège social est établi à Dorval, y abrite également les installations de dernière génération pour l'aménagement intérieur et la livraison des avions d'affaires Global, et l'usine qui construit les avions d'affaires Challenger de bout en bout.

