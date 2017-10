Bombardier achève la livraison de 14 nouvelles rames de métro INNOVIA pour Kuala Lumpur

- Le parc de 14 rames de métro de quatre voitures INNOVIA Metro 300 commandées en 2012 augmente déjà la capacité et l'achalandage du réseau de transport dans la capitale malaisienne - Le dernier véhicule, pour l'un des plus importants parcs de métro INNOVIA du monde, a été livré le 11 octobre

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, et son partenaire malaisien HARTASUMA SDN BHD ont annoncé aujourd'hui avoir livré, à la ville de Kuala Lumpur, la dernière des 14 nouvelles rames BOMBARDIER INNOVIA Metro 300. Depuis leur entrée en service en décembre 2016, les rames de quatre voitures en aluminium léger livrées à Prasarana Malaysia Berhad ont augmentées la capacité de la ligne de transport léger sur rail Kelana Jaya, à Kuala Lumpur.

« Bombardier est présent et fournit des solutions de transport ferroviaire durables dans notre écosystème bien établi en Malaisie depuis 25 ans, ce qui témoigne de la solidité de notre technologie et de notre expertise, a dit Jayaram Naidu, chef, Asie du Sud-Est, Bombardier Transport. Nous sommes très fiers que nos véhicules INNOVIA supplémentaires contribuent à accroître la connectivité urbaine dans la grande région de Kuala Lumpur, estimée à 10 millions de résidants d'ici 2020. Il s'agit également d'une étape significative dans ce marché important pour Bombardier. Au total, la Malaisie a commandé 374 véhicules, ce qui en fait l'un des plus grands parcs INNOVIA au monde. »

En tant que partenaire engagé en Malaisie, l'assemblage final et l'aménagement intérieur des rames ont été réalisés au site du consortium Bombardier-HARTASUMA à Westport. Le parc INNOVIA de Bombardier a fait ses preuves en matière d'exploitation sûre et fiable. Les rames INNOVIA Metro 300 à la fine pointe de la technologie peuvent transporter plus de 30 000 passagers par heure et par direction, et l'achalandage sur la ligne Kelena Java a augmenté de 26% à plus de 270 000 passagers par jour depuis le début 2017. La livraison des rames du nouveau parc soutient l'objectif de la Malaisie selon lequel 40% de tous les déplacements dans la vallée de Klang seront effectués en transports collectifs d'ici 2030.

Bombardier offre également d'autres solutions de mobilité intégrée, ce qui aide le gouvernement à mettre en œuvre ses programmes de développement économique et de transport collectif. Cela comprend 27 autres rames INNOVIA Metro 300 de quatre voitures qui seront livrées à Prasarana d'ici 2022 et un important programme de remise à neuf du parc d'origine de la ligne Kelana Jaya. De plus, les deux premières lignes du système de transport collectif rapide Klang Valley sont équipées de la solution de contrôle ferroviaire BOMBARDIER CITYFLO.

