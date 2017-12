Bombardier Aérostructures et Services d'ingénierie retenu pour le nouveau programme de nacelles d'Airbus

BELFAST, ROYAUME-UNI--(Marketwired - 4 déc. 2017) - Bombardier Aérostructures et Services d'ingénierie a annoncé aujourd'hui que le groupe avait été choisi par Airbus à titre de fournisseur dans le cadre d'un nouveau programme de nacelles de moteur destiné à la gamme d'avions A320neo propulsée par des moteurs Pratt & Whitney.

Les installations de Bombardier en Irlande du Nord (Short Brothers plc) ont été sélectionnées pour développer et fabriquer un nouvel inverseur de poussée ainsi qu'en assurer le service après-vente afin de permettre à Airbus d'offrir une nacelle plus novatrice pour les moteurs Pure Power PW1100G de Pratt & Whitney.

Bombardier est déjà un fournisseur d'Airbus dans le cadre de plusieurs programmes. Ses installations de Belfast possèdent une vaste expérience en matière de nacelle ayant accumulé plus de 40 années d'expertise en matière de conception, de développement, de fabrication et de soutien en ce qui a trait aux nacelles de moteur d'avion.

Stephen Addis, vice-président, Services à la clientèle et Programmes, Bombardier Aérostructures et Services d'ingénierie, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été choisis à titre de fournisseur pour cette nouvelle nacelle, cela nous permettra de développer encore davantage la relation que nous avons déjà avec Airbus. Ce lot de travaux renforce notre stratégie à long terme visant à développer nos compétences en ce qui a trait au marché des nacelles et à se concentrer sur la livraison de produits et services novateurs et de grande valeur dans un contexte mondial extrêmement concurrentiel. »

Disposant d'installations au Canada, au Mexique, au Maroc, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Bombardier Aérostructures et Services d'ingénierie se spécialise dans la conception et la fabrication de structures et de composants d'avions métalliques et en matériaux composites complexes, et procure des services après-vente de réparation et de remise à neuf de composants ainsi que d'autres services d'ingénierie.

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.