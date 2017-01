Bombardier annonce des changements organisationnels visant à soutenir son plan de redressement

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 jan. 2017) - Bombardier (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(OTCQX:BDRBF) a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux responsabilités des membres de son équipe de direction. Dès à présent, Nico Buchholz occupera le nouveau poste de vice-président principal, Initiatives stratégiques. Pour sa part, Jim Vounassis assumera les responsabilités de chef de la direction de l'approvisionnement, tout en continuant à diriger la transformation opérationnelle de Bombardier à titre de chef de la direction de la transformation et de l'approvisionnement.

« Nico, qui s'est joint à Bombardier en septembre 2015 et a occupé le poste de chef de la direction de l'approvisionnement, a joué un rôle important dans l'établissement d'une organisation de l'approvisionnement plus centralisée, plus ciblée et plus efficace, a dit Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc. Grâce à ses efforts remarquables, notre entreprise a généré des économies importantes, a raffermi ses relations avec ses fournisseurs et est bien positionnée pour obtenir les réductions de coûts nécessaires pour poursuivre notre plan de redressement. »

« Dans son nouveau poste, Nico travaillera en étroite collaboration avec moi et l'équipe de direction de Bombardier afin de mener des initiatives de croissance clés dans nos secteurs aéronautiques et de transport sur rail, a poursuivi M. Bellemare. Nico est très bien placé pour remplir ce rôle en raison de sa solide expérience de leadership, de sa profonde connaissance de l'industrie et de ses relations dans les secteurs aéronautique et industriels. »

À partir de maintenant, les activités mondiales de l'approvisionnement de Bombardier seront dirigées par Jim Vounassis. Jim s'est joint à l'entreprise en juin 2015 à titre de chef de la direction de la transformation. Il était responsable de la transformation opérationnelle de l'entreprise, dans le but de réduire ses coûts, d'améliorer son efficacité et de soutenir ses objectifs de croissance.

« L'excellente performance de Jim au cours des 18 derniers mois, alors qu'il dirigeait la transformation opérationnelle de l'entreprise, nous a permis de jeter de solides bases pour la croissance et de nous placer sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de 2020, en vue de créer plus de valeur pour nos clients et nos actionnaires, a dit M. Bellemare. Élargir les responsabilités de Jim en incluant la fonction mondiale de l'approvisionnement constitue une évolution naturelle de notre transformation, au moment où nous nous concentrons sur l'amélioration de l'efficacité de toute notre chaîne d'approvisionnement. »

MM. Buchholz et Vounassis demeureront tous deux membres de l'équipe de haute direction de Bombardier et continueront à relever directement de M. Bellemare.

