Bombardier annonce l'élection des membres de son conseil d'administration

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 mai 2017) - Bombardier (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(OTCQX:BDRBF) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 14 mars 2017 ont été élus administrateurs de Bombardier lors de son assemblée annuelle ayant eu lieu plus tôt aujourd'hui à Dorval, Québec. Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs se trouvent ci-dessous.

Élection des administrateurs

À l'issue d'un scrutin, chacun des 15 candidats suivants proposés par la direction a été élu administrateur de Bombardier :

Candidat Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions Laurent Beaudoin 3 123 655 197 95,45 % 148 864 598 4,55 % Pierre Beaudoin 3 021 325 300 92,32 % 251 178 675 7,68 % Alain Bellemare 3 238 110 043 98,95 % 34 417 164 1,05 % Joanne Bissonnette 3 152 698 668 96,34 % 119 828 539 3,66 % J. R. André Bombardier 3 147 553 938 96,18 % 124 965 269 3,82 % Martha Finn Brooks 3 240 588 533 99,02 % 31 932 226 0,98 % Jean-Louis Fontaine 3 149 975 936 96,26 % 122 551 271 3,74 % Sheila Fraser 3 231 710 706 98,75 % 40 816 501 1,25 % August W. Henningsen 3 183 895 213 97,29 % 88 631 994 2,71 % Pierre Marcouiller 3 249 248 025 99,29 % 23 279 182 0,71 % Vikram Pandit (administrateur principal) 3 151 043 210 96,29 % 121 431 548 3,71 % Patrick Pichette 3 118 534 618 95,30 % 153 954 588 4,70 % Carlos E. Represas 3 168 724 432 96,83 % 103 796 327 3,17 % Antony N. Tyler 3 258 549 603 99,57 % 13 971 156 0,43 % Beatrice Weder di Mauro 3 242 678 516 99,09 % 29 839 843 0,91 %

