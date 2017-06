Bombardier annonce plusieurs ententes des Services à la clientèle visant à rehausser le soutien aux exploitants d'avions CRJ et de la Q Series

- LOT Polish Airlines signe une entente Smart Parts de cinq ans pour la gestion des composants de la flotte d'avions Q400 de la société aérienne - Jazz Technical Services devient le premier établissement de services agréé canadien pour les avions CRJ et de la Q Series - Bombardier élargit son alliance stratégique pour la division Fokker de GKN Aerospace afin d'inclure le soutien des biréacteurs régionaux de la CRJ Series - FSTC acquiert un simulateur d'avion Q400 de FlightSafety International pour la formation des équipages en Inde et dans la région

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 juin 2017) - Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui lors du Salon aéronautique international de Paris quatre transactions appartenant à ses offres des Services à la clientèle. Ces transactions illustrent le travail que fait Bombardier pour rehausser le soutien à plus de 240 exploitants et à la flotte mondiale de plus de 2 700 avions commerciaux de Bombardier assurant des services auprès de quelque 200 millions de passagers chaque année. Bénéficiant des fonctions de gestion du portefeuille de The Bombardier FlightAdvantage, les exploitants profitent des avantages inégalés qui découlent de la collaboration avec l'équipe qui connaît le mieux les avions commerciaux de l'avionneur.

LOT Polish Airlines signe une entente de gestion de composants Smart Parts

LOT Polish Airlines a signé une entente Smart Parts de cinq ans avec Bombardier pour la gestion à long terme des composants de la flotte de 10 avions Q400 de la société aérienne. Le programme Smart Parts assure à LOT des services complets de maintenance, réparation et révision des composants, l'accès à un bassin d'échange de pièces à la situation stratégique et des stocks sur place à la plaque tournante de la société aérienne de Varsovie.

« LOT est une cliente du programme Smart Parts depuis plusieurs années et nous sommes ravis de conclure une nouvelle entente en sachant que nous pouvons nous fier au soutien complet et rentable de Bombardier », a déclaré Rafal Milczarski, président-directeur général de LOT Polish Airlines.

« Grâce à cette nouvelle entente, LOT continuera de profiter des solutions de gestion de composants, de la disponibilité des pièces supérieure et de la prévisibilité des coûts que Bombardier procure par le programme Smart Parts. Nous sommes enchantés d'avoir été sélectionnés pour soutenir LOT qui continue de développer le réseau qu'elle dessert par les avions Q400 », a indiqué Todd Young, vice-président et directeur général des Services à la clientèle de Bombardier Avions commerciaux.

Jazz Technical Services devient un établissement de services agréé au Canada pour les avions turbopropulsés Q Series et les biréacteurs régionaux CRJ

Bombardier a amélioré le soutien aux exploitants d'avions turbopropulsés Q Series et de biréacteurs régionaux CRJ en concluant une entente avec Jazz Aviation LP (Jazz), filiale de Chorus Aviation Inc., qui prévoit que Jazz Technical Services (JTS) deviendra le premier établissement de services agréé de Bombardier Avions commerciaux installé au Canada. En vertu de cette entente, qui entre en vigueur dès aujourd'hui, JTS offrira aux exploitants d'avions des services de révision générale dans ses installations de Halifax (Nouvelle-Écosse).

« Comme nous sommes un exploitant et fournisseur de service de maintenance, réparation et révision des avions régionaux de Bombardier depuis plus de trente ans, nos équipes de JTS et de Maintenance et Ingénierie possèdent une expertise et une expérience exceptionnelles relativement à ces avions construits au Canada », a affirmé Colin Copp, président de Jazz. « L'annonce d'aujourd'hui marque un nouveau chapitre passionnant dans notre relation de longue date et nous sommes impatients de collaborer à fournir un précieux soutien aux exploitants des avions Bombardier. »

« Jazz Aviation exploite l'une des plus grandes flottes d'avions Q Series et CRJ series dans le monde et a reçu de nombreux prix de fiabilité des sociétés aériennes de Bombardier en reconnaissance de sa fiabilité technique exceptionnelle. Je suis ravi que la division technique de Jazz, JTS, soit maintenant disponible pour le soutien d'autres exploitants d'avions Q Series et CRJ series de tout le Canada », a commenté M. Young.

Bombardier renforce l'alliance stratégique avec la division Fokker de GKN Aerospace

Bombardier a élargi son alliance stratégique pour la division Fokker de GKN Aerospace afin d'assurer le soutien des biréacteurs régionaux de la CRJ Series. En tant que fournisseur de services agréé, la division Fokker de GKN Aerospace soutient donc maintenant des exploitants d'avions turbopropulsés Dash 8/Q Series 100/200/300, ainsi que des exploitants de biréacteurs régionaux CRJ Series dans le cadre du programme de premier ordre ABACUS de Fokker. Visant à améliorer la disponibilité des composants et à réduire les coûts de réparation et de révision des exploitants, le programme ABACUS fournit des services personnalisés facturés à l'heure de vol, permettant aux exploitants de mieux gérer les coûts de cycle de vie de leurs avions.

« La disponibilité garantie de composants utilisables dans le cadre du programme ABACUS a contribué au premier chef à assurer l'exploitation efficace et fiable de nombreux avions Dash 8/Q Series 100/200/300 depuis plus de six ans et nous sommes donc enchantés de prolonger notre entente avec Fokker et de l'étendre aux biréacteurs régionaux CRJ Series », a déclaré M. Young.

« Notre entente avec Bombardier pour fournir la gestion de la réparation de composants aux exploitants des avions Q400 de Bombardier, annoncée en mars de cette année, et maintenant notre soutien élargi dans le cadre du programme ABACUS pour couvrir les biréacteurs régionaux CRJ Series, témoigne de notre engagement croissant à soutenir les exploitants des avions Bombardier en tête de l'industrie », a expliqué Erik Geertsema, vice-président de l'expansion des affaires et du développement de la stratégie de la division Fokker Services de GKN Aerospace.

FSTC assurera la formation des équipages de l'avion Q400

Flight Simulation Technique Centre Pvt Ltd. (FSTC), la plus importante société de formation agréée indépendante diversifiée en Inde, a conclu une entente d'utilisation de données avec Bombardier, et a commandé un simulateur de vol complet Q400 de FlightSafety International pour fournir du soutien aux exploitants d'avions Q400. FlightSafety est un fournisseur mondial de premier plan de services de formation, de simulateurs de vol, de systèmes visuels et d'écrans.

« Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux partenaires; notre collaboration contribuera grandement au soutien de la formation des équipages d'avions Q400. Cela profitera aux exploitants, non seulement en Inde, mais également dans toute la région », a déclaré Sanjay Mandavia, directeur général de FSTC. « Nous tenons à offrir des expériences de formation professionnelle aux meilleurs prix afin de satisfaire aux objectifs individuels et d'entreprise en matière d'entraînement et d'évaluation et nous sommes impatients de collaborer avec FlightSafety et Bombardier au soutien des exploitants d'avions Q400 ».

« Nous accueillons avec plaisir FSTC dans notre réseau des Services à la clientèle. De sa base à Gurgaon (Haryana), en Inde, le Centre est bien positionné pour offrir de la formation de haute qualité aux exploitants d'avions Q400 en Inde et dans la région », a indiqué M. Young.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Des images d'avions Q Series et CRJ Series, ainsi que des photos des cérémonies de signature tenues au Salon aéronautique de Paris sont affichées avec le présent communiqué de presse à l'adresse www.bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les avions commerciaux de Bombardier et sur The Bombardier FlightAdvantage, visitez les sites suivants : Espace médias Bombardier Avions commerciaux et http://commercialaircraft.bombardier.com/fr/customerservices.html

Suivez @BBD_Aircraft sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions commerciaux.

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

Bombardier, CRJ Series, CRJ200, CRJ700, CRJ900, CRJ1000, Dash 8, FlightAdvantage, Smart Parts, Q400 et Q Series sont des marques commerciales de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

www.bombardier.com